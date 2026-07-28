Varios jóvenes vuelven a casa en flotador tras una noche de fiesta: bajaron 10 kilómetros por el río subidos en un unicornio

Los chavales perdieron el último autobús hasta su pueblo y decidieron que la mejor opción era navegar por el río. Muchos vecinos de la zona fueron testigos de su viaje.

En Soraluze, Guipúzcoa, unos jóvenes decidían acabar su noche de fiesta cruzando el río en un flotador con forma de unicornio. Los jóvenes, como señala Marina Valdés, habían perdido el último autobús a su pueblo y decidieron navegar 10 kilómetros por el río.

"La fiesta que llevaban encima les da para ir a una tienda, comprar los flotadores, porque no esperaron en la parada del autobús", señala Leo Álvarez. "Parece de una noche en Las Vegas", señala Beatriz de Vicente. "Sí, es 'Resacón en Las Vegas'", añade el periodista.

Álvarez cuenta que los jóvenes pusieron su documentación y sus móviles en unas bolsas de plástico y decidieron navegar río abajo "con varios saltos de agua muy peligrosos". Varios vecinos de la zona fueron testigos de la travesía.

"Cuando les vi dije 'bueno, estos se habrán agarrado una tajada...'", comenta una vecina, "pero parece que habían desayunado bien". Otro vecino cree que quizá era más sencillo haber optado por llegar a su pueblo a través de algún camino u otro atajo. "No le hacen daño a nadie, me parece divertido", comenta otro chico.

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