Cinco horas a nado, exhaustos y congelados: Ceuta denuncia estar al límite por la crisis migratoria y pide actuar al Gobierno "sin dilación"

¿Por qué es importante? Ceuta denuncia que no puede más, que están al límite y que la situación es de colapso total por la presión migratoria. En laSexta hemos sido testigos de cómo y en qué condiciones llegan estos migrantes a la ciudad autónoma en busca de un futuro mejor: jugándose la vida, exhaustos, con frío y las manos vacías.

Los centros de acogida de Ceuta están al límite debido a la llegada masiva de migrantes, con más de 1.000 personas arribando a nado en la última semana, lo que ha llevado a las autoridades a activar un dispositivo de emergencia. La situación es crítica, especialmente para los menores que no pueden ser atendidos adecuadamente. El presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, ha instado al PP y al PSOE a acordar la legalización de las devoluciones en caliente, considerando necesario modificar la ley de extranjería para recuperar el rechazo en frontera. Vivas reclama una respuesta contundente del Estado ante la crisis, que ha visto entrar a más de 1.500 migrantes en poco más de una semana, advirtiendo que, de continuar el flujo, se podrían alcanzar cifras similares a las de mayo de 2021, cuando más de 12.000 personas cruzaron la frontera ilegalmente.

Los centros de acogida de Ceuta están al límite ante la llegada masiva de migrantes de los últimos días. Más de 1.000 personas han llegado a nado en la última semana arriesgando sus vidas. Las autoridades han activado un dispositivo de emergencia. Además, hay muchos menores que no pueden ser atendidos ante una situación, que desborda nuevamente a la ciudad autónoma.

Las cámaras de laSexta recogen el momento en el que un joven llega, a nado, a la costa de Ceuta desde Marruecos. Está exhausto y congelado. Roza la hipotermia después de nadar, sin parar, durante cinco horas. Algunas personas tienen que ser rescatadas en alta mar. La ciudad autónoma admite estar colapsada por esta nueva crisis migratoria que ha puesto el CETI otra vez al límite de su capacidad. Una sentencia del Tribunal Supremo de hace dos semanas recoge que no se pueden efectuar las devoluciones en caliente.

El presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas (PP), ha instado este miércoles a su partido y al PSOE a que se "pongan de acuerdo" para legalizar las denominadas devoluciones en caliente, al entender que se trata de un asunto de Estado que requiere de ese apoyo.

Vivas ve necesario "modificar" la ley de extranjería para "recuperar el rechazo en frontera", ya que este "recurso" de la devolución inmediata de los migrantes se "ha perdido por la interpretación" del Tribunal Supremo. "La sentencia ha desactivado uno de los recursos para rebasar la frontera que tenían los agentes y ahora se tiene que reactivar con una modificación de la ley, para lo cual deben ponerse de acuerdo PP y PSOE porque es un tema de Estado como la frontera, la inmigración y la estabilidad de una ciudad como Ceuta", asegura.

Previamente, Vivas ha reclamado una acción "contundente y sin dilación" al Estado ante la "dimensión de la crisis migratoria" que, según los datos del Gobierno de la ciudad autónoma, ha provocado ya la entrada de más de 1.500 migrantes en poco más de una semana. Vivas cree que se requiere de una actuación del Gobierno "inmediata, decidida y enérgica" al estimar que la situación es "extremadamente grave" y se han "desbordado" las capacidades de respuesta.

"Si se mantiene el flujo actual de entradas, en breve estaremos en unas cifras parecidas al episodio de mayo de 2021", añade Vivas, recordando el año en el que entraron ilegalmente por la frontera ceutí más de 12.000 personas. "Solo desde la lealtad institucional, el sentido de Estado y la colaboración entre administraciones se puede afrontar esta crisis, por lo que estamos en permanente contacto con diferente Ministerios", añade.

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