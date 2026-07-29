Marc Márquez y Pedro Acosta, ¿con ventaja para 2027? Pirelli ve a Ducati a "un nivel muy alto"

Giorgio Barbier, director de Competición de Motos de Pirelli, ha aplaudido la "profesionalidad" de la marca italiana y su gestión a la hora de aportar comentarios sobre los nuevos neumáticos.

MotoGP ya se está preparando para iniciar la temporada 2027 con el pie correcto. De cara a la próxima temporada, la categoría reina introduce grandes cambios al contar con un nuevo reglamento que reduce la potencia de los motores y cambia el fabricante de neumáticos.

Durante las últimas semanas, los pilotos de la parrilla han participado en diversos test realizados en circuitos como Brno o Misano para probar los nuevos neumáticos adaptados a la nueva generación de motos. Y, desde Pirelli, apuntan a que Ducati, Marc Márquez y Pedro Acosta podrían partir con ventaja.

"Lo que veo es que los ingenieros y mecánicos, los equipos en general, trabajan a un nivel muy alto. Especialmente los equipos de pruebas de KTM y Ducati. Me gusta mucho trabajar con ellos porque están al más alto nivel de conocimiento", señala Giorgio Barbier, director de Competición de Motos de Pirelli, en 'Motorsport'.

Además, Barbier ha destacado la forma de trabajar de ambos equipos, resaltando que "no están probando diferentes cosas nuevas al mismo tiempo, y eso es importante", por lo que están centrados en analizar paso a paso su rendimiento con los neumáticos.

Por último, el jefe de Pirelli ha aplaudido la "profesionalidad" de los pilotos a la hora de probar las motos y retroalimentar a los técnicos informando de problemas o sugerencias. "Esta profesionalidad nos ayuda mucho en nuestro trabajo", concluye.

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