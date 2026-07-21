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Mundial 2038

¿Otro regalo a Trump? La FIFA podría conceder la Copa del Mundo de 2038 a Estados Unidos

Los detalles "Acabamos de celebrar el Mundial más exitoso de la historia. Hemos hecho cinco veces más negocio que en cualquier otro. No puedo esperar a tenerlo de vuelta, pero no podrá ser el próximo", ha dicho el presidente estadounidense.

El presidente de EEUU, Donald Trump, y el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, durante la final del Mundial.
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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, está encantado con el Mundial de fútbol. El republicano ha dicho que es el de mayor éxito de la historia y que le encantaría organizar otro cuanto antes. Y, según ha sabido laSexta, tiene esos planes muy adelantados.

"Acabamos de celebrar el Mundial más exitoso de la historia. Hemos hecho cinco veces más negocio que en cualquier otro. No puedo esperar a tenerlo de vuelta, pero no podrá ser el próximo", ha dicho el presidente estadounidense, por si no había quedado claro que quiere ser —aún más— el protagonista de la competición.

Trump ha hablado ya del próximo Mundial. En 2030, en teoría, no podría organizarlo porque lo va a hacer España, Portugal y Marruecos como anfitriones principales con algún país más.

Pero según ha sabido laSexta, Estados Unidos tiene muy adelantado con la FIFA organizar el Mundial de 2038. Es decir, que España, Marruecos y Portugal organizarán el de 2030; Arabia Saudí el de 2034; y Estados Unidos está muy cerca de volver a organizar un Mundial, el de 2038.

Lo que no sabemos es si Trump cree que entonces seguirá siendo, todavía, presidente de Estados Unidos. Tendría 92 años y, desde luego, se tendría que haber presentado más veces de las que legalmente puede.

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