La Iglesia de Madrid fulmina a las monjas del Amor Misericordioso, acusadas de abusos, exorcismos y de ser una secta

Los detalles La archidiócesis de Madrid señala que ha sido un proceso "prolongado y doloroso". Hace un año, el Tribunal de la Rota en España ya recomendó la supresión de la asociación.

La Iglesia de Madrid ha suprimido a las Hijas del Amor Misericordioso, tras un proceso "prolongado y doloroso" de discernimiento eclesial, debido a denuncias de abusos y comportamientos sectarios. Fundada en 1983 por el padre Antonio Mansilla, esta asociación fue reconocida en 2007 y operaba en Getafe, Toledo y Sevilla. Las denuncias llevaron a la intervención del Tribunal de la Rota y del Dicasterio para la Doctrina de la Fe. A pesar de intentos de renovación y acompañamiento pastoral, la archidiócesis determinó que la continuidad era inviable y decretó su supresión. No obstante, los miembros siguen perteneciendo a la Iglesia católica, que ofrece apoyo pastoral.

La Iglesia de Madrid ha fulminado a las monjas del Amor Misericordioso, acusadas de abusos, exorcismos y de ser una secta. La archidiócesis ha decretado su supresión tras un "prolongado y doloroso proceso de discernimiento eclesial".

Según han señalado en un comunicado, la decisión se ha tomado de conformidad con lo dispuesto en el canon 320 2 del Código de Derecho Canónico, tras un proceso de discernimiento eclesial que han calificado de "prolongado y doloroso".

La asociación fue reconocida como tal en 2007. La fundó en 1983 el padre Antonio Mansilla al abandonar los jesuitas, con el objetivo de predicar ejercicios espirituales de raíz ignaciana, es decir, inspirados en los principios de San Ignacio de Loyola. Actualmente están presentes en las archidiócesis de Getafe, Toledo y Sevilla.

La intervención de la asociación pública de Fieles Hijas del Amor Misericordioso, conocidas como HAM, tuvo lugar a raíz de diversas denuncias relativas a hechos "de especial gravedad" que afectaban a la superiora de la asociación, las cuales motivaron la intervención del Tribunal de la Rota en España y del Dicasterio para la Doctrina de la Fe, y que comportaron la expulsión de la misma.

En concreto, las Hijas del Amor Misericordioso habían recibido decenas de denuncias por abusos, por distanciar a los miembros de su familias e impedirles comunicarse y, también, por actuar como una secta.

En mayo del año pasado, una vez concluida la investigación, el Tribunal de la Rota en España recomendó la supresión de la asociación y derivó al Dicasterio para la Doctrina de la Fe la investigación por aparecer indiciariamente hechos de su competencia.

Antes de adoptar una medida de esta naturaleza, el arzobispo de Madrid, José Cobo, consideró oportuno conceder al grupo un "tiempo prudencial" con el fin de favorecer un proceso de renovación y verificar la posibilidad de reconducir la situación.

Con ese objetivo, fijó una visita canónica, pero finalmente, a la luz de las conclusiones de dicho encuentro, decretó el comisariado la intervención de la asociación el 28 de julio de 2025.

En ese momento puso a disposición de la asociación diversas medidas de acompañamiento, apoyo y gobierno pastoral, orientadas a promover las reformas necesarias para garantizar su continuidad dentro de la comunión eclesial.

Sin embargo, transcurrido un año desde el inicio del comisariado, la archidiócesis ha constatado la "inviabilidad de la continuidad de la asociación en las condiciones requeridas" y ha procedido a ejecutar la recomendación formulada por el Tribunal de la Rota en España, decretando la supresión de las HAM.

Con todo, la archidiócesis de Madrid ha recordado que las personas que han formado parte de esta asociación "continúan perteneciendo plenamente a la Iglesia católica" y ha reiterado su disponibilidad para acompañarlas pastoralmente, ofreciendo "cercanía, acogida y apoyo en sus procesos personales y en la vivencia de su fe a través de los cauces ordinarios".

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