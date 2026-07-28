El Gobierno concede un indulto parcial a la expresidenta del Parlament Laura Borràs

Los detalles Con esta decisión, a la exdirigente de Junts se le conmutará la pena de prisión de cuatro años, seis meses y un día por otra de dos años.

El Gobierno ha concedido indultos parciales a varias personas, destacando el caso de Laura Borràs, expresidenta del Parlament de Cataluña. Su pena de prisión se reduce de cuatro años, seis meses y un día a dos años, aunque la multa y la inhabilitación se mantienen. Este indulto es uno de los cinco aprobados en el último Consejo de Ministros, siguiendo la recomendación del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. Otros beneficiados incluyen al artista Natalio Grueso, cuyo indulto responde a motivos humanitarios, y al exalcalde de Linares, Juan Fernández Gutiérrez, con apoyo político y social. Además, dos ciudadanos condenados por delitos contra la salud pública también recibieron indultos parciales.

El Gobierno ha concedido un indulto parcial a la expresidenta del Parlament de Cataluña Laura Borràs. Con esta decisión, la exdirigente de Junts conmutará la pena de prisión de cuatro años, seis meses y un día por otra de dos años. Mientras, la multa y la inhabilitación de cuatro años y un día se mantiene.

Borràs es así una de las beneficiadas por los cinco indultos de la misma modalidad aprobados en el último Consejo de Ministros del curso político. El Ministerio de Justicia explica que el indulto se concede en los términos planteados por el propio Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, que fue el que la condenó, y que en la sentencia afirmó que la pena de prisión resultaba "desproporcionada y excesiva".

Otros de los beneficiados por los indultos parciales es el artista y gestor cultural Natalio Grueso, condenado a ocho años de prisión, ocho de inhabilitación y una multa. Se indulta la pena privativa de libertad pendiente de cumplimiento y se mantienen el resto. El indulto, cuya solicitud han promovido numerosos artistas y personas del sector audiovisual, responde a motivos humanitarios relacionadas con su estado de salud.

En tercer lugar, el Gobierno ha acordado indultar de forma parcial al exalcalde de Linares (Jaén), Juan Fernández Gutiérrez. Con ello, se conmuta la pena de prisión impuesta de tres años por otra de dos, si bien se mantiene la pena de inhabilitación de siete años. La solicitud contaba con el informe favorable del tribunal sentenciador, el aval del PP y el PSOE de Linares, el apoyo del Ayuntamiento de esta localidad y el de una asociación vecinal que recabó una cifra relevante de firmas a su favor en el municipio.

Por último, el Consejo de Ministros ha aprobado indultar parcialmente a dos ciudadanos particulares condenados por delitos contra la salud pública a los que se les conmutarán las penas de tres y cuatro años y medio de prisión por una de dos años. Los dos contaban con informes favorables de los tribunales sentenciadores y del ministerio fiscal.

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