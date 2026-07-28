Sonrisas de cara a la galería y tensión a puerta cerrada: primera reunión entre Trump y Netanyahu desde el inicio de la guerra contra Irán

Los detalles Washington ha hablado de encuentro "positivo", pero le ha dado un perfil muy bajo: saben que una gran parte de la población de EEUU rechaza frontalmente a Netanyahu.

La reciente reunión entre el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha estado marcada por sonrisas públicas y tensiones privadas. Este primer encuentro desde el inicio de la guerra contra Irán ha contado con la presencia de altos funcionarios estadounidenses. Aunque Washington calificó la reunión como "positiva", mantuvo un perfil bajo debido al rechazo de gran parte de la población estadounidense hacia Netanyahu. El primer ministro israelí describió la reunión como "excelente", destacando el objetivo compartido de impedir que Irán obtenga armas nucleares. Netanyahu, en campaña por la reelección, busca mostrar su fuerte relación con la Casa Blanca. Trump, por su parte, ha evitado expresar apoyo explícito a Netanyahu en las próximas elecciones israelíes y busca una salida negociada al conflicto con Irán. A pesar de algunas diferencias, ambos líderes comparten posiciones comunes sobre la guerra.

Sonrisas de cara a la galería pero tensión a puerta cerrada. Es lo que ha marcado, dicen, la vuelta del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, a la Casa Blanca. Es la primera reunión entre él y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, desde que iniciaron, hace cinco meses, la guerra contra Irán, coincidiendo con el funeral de un famoso senador 'trumpista'.

Ha sido hora y media de reunión en privado en la que también han estado presentes el vicepresidente estadounidense, JD Vance, los secretarios de Estado, Marco Rubio, y de Guerra, Pete Hegseth. Washington ha hablado de encuentro "positivo", pero le ha dado un perfil muy bajo. Saben que una gran parte de la población de EEUU rechaza frontalmente a Netanyahu.

Mientras, el primer ministro de Israel ha calificado de "excelente" la reunión y ha destacado el objetivo compartido de impedir que Irán obtenga armas nucleares. "Acabo de terminar una reunión excelente con el presidente Trump. Cuando digo excelente, no es solo un cumplido protocolario", ha afirmado Netanyahu en declaraciones traducidas del hebreo y compartidas por su oficina.

"Fue una conversación de plena colaboración, de apoyo mutuo, con un entendimiento del objetivo compartido de garantizar que Irán no tenga armas nucleares, y también otros objetivos", ha añadido. El mandatario israelí ha calificado el encuentro como "una de las mejores conversaciones" que ha mantenido con Trump, a quien se referido como "nuestro amigo".

Tras la reunión, Netanyahu ha indicado que se dirigía junto a su esposa, Sara, al funeral del senador republicano Lindsey Graham, fallecido el pasado 11 de julio, a quien ha descrito como "un maravilloso amigo" de la pareja. "Estoy seguro de que representaré a todos los ciudadanos de Israel", ha dicho.

Se trata del octavo encuentro entre ambos líderes desde que Trump asumió el cargo, en enero de 2025, según había avanzado el propio Netanyahu antes de su llegada a Washington. El último cara a cara entre los dos gobernantes tuvo lugar el 11 de febrero en el Despacho Oval, donde el primer ministro israelí logró convencer al presidente estadounidense de lanzar la ofensiva militar contra Irán.

Sin embargo, Netanyahu ha llegado ahora a Washington en medio de una campaña por la reelección y el propósito de mostrar que su estrecha relación con la Casa Blanca se mantiene fuerte en medio de las recientes tensiones.

Por su parte, el presidente estadounidense ha evitado pronunciarse sobre si apoya a Netanyahu en los próximas elecciones israelíes, previstas para el 27 de octubre. Trump busca una salida negociada del impopular conflicto, que ha provocado diferencias con sus aliados y el propio Netanyahu, con el que este lunes reconoció mantener "pequeñas diferencias" aunque subrayó que ambos comparten posiciones comunes sobre la guerra.

También respondió que "nadie" puede dictarle qué armamento debe vender a otros países, al ser preguntado por la oposición del primer ministro israelí a una posible transferencia de cazas F-35 a Turquía.

Aunque el presidente estadounidense ha definido a Netanyahu como "un primer ministro de tiempos de guerra", también lo llamó "jodidamente loco" durante una tensa conversación telefónica el pasado junio por los ataques israelíes en el Líbano. Trump ha ordenado detener los bombardeos contra Irán para negociar un acuerdo que ponga fin al conflicto, aunque ha amenazado con reanudarlos si las conversaciones fracasan.

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