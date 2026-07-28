Antonio Maestre, sobre la turistificación: "Hay que compatibilizar que la gente pueda vivir en su ciudad con el turismo"

El periodista señala que, en muchos lugares, el turismo masivo hace que sea imposible vivir. Así, muchas personas no pueden vivir en la ciudad en la que han nacido o trabajan.

Miles de personas es manifestaba en Palma en contra del turismo masivo. En la isla, muchos turistas destacan por su falta de civismo, protagonizando actos que han hartado a los vecinos de la zona debido al caos y la suciedad que generan.

"Es imposible convivir en ciertos lugares con la turistificación que existe", expone Antonio Maestre. El periodista indica que este proceso de descontrol absoluto, incluso, recibe un nombre: el síndrome de Venecia.

Maestre recuerda un texto que pudo leer en 'The Guardian' en la que se hablaba sobre gondoleros que llegaban a facturar hasta 100.000 euros al año y no podían vivir en Venecia, lo que muestra que, en muchos lugares, el turismo ha provocado que la gente de la zona no pueda vivir en su ciudad.

"Es una evidencia que España vive del turismo y es otra evidencia que lo que hay que hacer es hacer compatible y tener un equilibrio entre que la gente pueda vivir en su ciudad con que haya turistas", reflexiona. "Si se rompe el equilibrio, ese momento el modelo está quebrado", concluye.

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