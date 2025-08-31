¡La salvada del año! Espectacular acción de Verstappen en la salida del Gran Premio de Países Bajos

El neerlandés estuvo a punto de perder el control del Red Bull cuando intentaba adelantar a Piastri pero sus reflejos le permitieron salvar su integridad y la del coche.

Max Verstappen ha firmado un gran segundo puesto en el Gran Premio de Países Bajos. El tetracampeón del mundo ha conseguido un más que buen resultado en 'casa' delante de su afición en el circuito de Zandvoort. Max partía desde la tercera plaza y en la salida superó a Lando Norris aunque el británico le devolvió el adelantamiento dos vueltas más tarde.

Sin embargo, Verstappen puede darle incluso más valor a lo conseguido en esta carrera teniendo en cuenta lo sucedido en la salida. El de Red Bull se ha tenido que emplear a fondo cuando ha estado a punto de perder el control del monoplaza cuando intentaba un adelantamiento por el exterior a Oscar Piastri.

Max se fue por la 'zona sucia', perdió la parte trasera del Red Bull y se vio obligado a hacer una 'salvada' que ya es icónica. Por fortuna para él, pudo continuar con la carrera tras ese percance y terminó cruzando la línea de meta en segundo lugar tras aprovechar el abandono de Norris.

Con este segundo puesto, Verstappen consigue recortarle ventaja a su rival más cercano en la clasificación, el propio Lando, aunque sigue bastante lejos de los McLaren. A pesar de casi estar descartado para la lucha por el Mundial, Max ha vuelto a demostrar su categoría como piloto protagonizando la que de momento es la 'salvada' del año.