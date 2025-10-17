Exclusiva 'El Chiringuito': el Barça recibe el permiso para reabrir el Camp Nou

Obras en el Spotify Camp Nou del FC Barcelona a mediados de enero de 2024

El conjunto catalán ya tiene la licencia de primera ocupación correspondiente a la fase 1A de la remodelación de su estadio.

Fuentes del Ayuntamiento de Barcelona han confirmado a 'El Chiringuito' este viernes que el club azulgrana recibirá la licencia de primera ocupación correspondiente a la fase 1A de la remodelación del Camp Nou.

Esto permitiría al club abrir su feudo a 27.000 espectadores, pero no será hasta que obtengan la licencia correspondiente a la fase 1B, que dejaría albergar 45.000 espectadores, cuando el Barça vuelva a su estadio.

Es por ello que seguirán jugando en Montjuïc, al menos, los dos próximos encuentros como local ante el Girona en LaLiga este sábado 18 de octubre y frente a Olympiacos el próximo martes 21.

Queda por ver si la licencia de la fase 1B llegará antes de recibir al Elche el domingo 2 de noviembre.

De no ser así, habría que esperar al fin de semana del 22 y 23 de noviembre contra el Athletic Club de Bilbao o al del 29 y 30 de noviembre frente al Alavés.