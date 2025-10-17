Pintadas de "asesinos" en el colegio de Sandra, la niña de 14 años que se suicidó tras denunciar sufrir acoso

Pintadas de "Asesinos" en el colegio de la niña de 14 años que se suicidó tras denunciar sufrir acoso

Los detalles La Junta de Andalucía llevará ante la Fiscalía la información del Colegio las Irlandesas de Sevilla tras detectar que no activó el protocolo de acoso ni el de conductas autolíticas.

Vecinos y amigos de Sandra, la niña de 14 años que se suicidó tras caer de un quinto piso al volver del colegio, se han reunido ante un altar con velas en su memoria. Sus padres y hermano, visiblemente emocionados, se unieron al homenaje. En el Colegio las Irlandesas de Sevilla, han aparecido pintadas acusatorias como "asesinos" y "culpables". La madre de Sandra había denunciado el acoso escolar sin recibir respuesta, según 'El Diario de Sevilla'. La Junta de Andalucía llevará el caso a la Fiscalía por no activar los protocolos de acoso. El Defensor del Pueblo Andaluz ha iniciado una investigación y se ha desplegado un equipo de apoyo emocional en el colegio. La Línea 024 ofrece ayuda a personas con riesgo de conducta suicida y está disponible las 24 horas.

Vecinos y amigos de la familia de Sandra, la niña de 14 años que se suicidó tras precipitarse de un quinto piso al volver del colegio, se han concentrado este viernes a primera hora de la mañana delante del altar de velas que recuerda a la menor. Sus padres y su hermano se han dejado ver delante del altar, abrazados y visiblemente emocionados.

Según ha podido presenciar laSexta, en el Colegio las Irlandesas de Sevilla han aparecido pintadas de "asesinos", "perros", "culpables" o "justicia". Según 'El Diario de Sevilla', la madre de la menor denunció el acoso escolar en dos ocasiones "sin respuesta". El portavoz de la familia y tío de Sandra, Isaac Villar, denuncia en el citado medio que la niña recibía "insultos constantes" en el centro.

El suceso ocurría poco después de que la menor saliese del colegio. La menor se precipitó desde un quinto piso y los servicios sanitarios se desplazaron hasta la vivienda de la menor, en el entorno de la Carretera Carmona. Allí, trataron de reanimar a la joven sin éxito.

Desde el centro educativo emitieron un comunicado en redes sociales en el que lamentaban el fallecimiento de su alumna, sin hacer mención a que fue un suicidio.

Este jueves, la Junta de Andalucía anunció que llevará ante la Fiscalía la información recabada del Colegio al que pertenecía la menor, al detectar que no activó el protocolo de acoso ni el de conductas autolíticas. Según la Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional, se abrirá un expediente administrativo para depurar las posibles responsabilidades que pudieran derivarse de esta falta de actuación.

Un equipo de expertos en bienestar emocional está interviniendo en el colegio para prestar apoyo y orientación profesional "en una situación tan difícil y complicada tanto para el alumnado como para los docentes".

El Defensor del Pueblo Andaluz en funciones, Jesús Maeztu, también ha abierto una investigación de oficio por estos hechos y ha indicado que se encuentra en contacto con su homólogo a nivel nacional, Ángel Gabilondo, desde que se produjeron los hechos.

024, número de teléfono contra el suicidio

La Línea 024 de atención a la conducta suicida es una línea telefónica de ayuda a las personas con pensamientos, ideaciones o riesgo de conducta suicida, y a sus familiares y allegados, básicamente a través de la contención emocional por medio de la escucha activa por los profesionales del 024, la recomendación de que contacten con los servicios sanitarios del SNS o la derivación al 112 en los casos en los que se aprecie una situación de emergencia. En caso de emergencia vital inminente puede llamar directamente al teléfono de emergencias 112.

Si bien el 024 no pretende reemplazar ni ser alternativa a la consulta presencial con un profesional sanitario cuando sea necesaria, es un servicio de alcance nacional (accesible desde todo el territorio nacional), gratuito, confidencial y disponible las 24 horas del día, los 365 días del año.

