Investigan como posible homicidio la muerte del fundador de Mango, Isak Andic

Los detalles Según confirman algunos medios, el hijo del empresario que lo acompañaba cuando se produjo el accidente estaría ya imputado. No obstante, la causa continúa bajo secreto.

Los Mossos d'Esquadra están investigando como posible homicidio la muerte del fundador de Mango, Isak Andic, después de que la hipótesis inicial fuera un accidente tras caer por un barranco en las Cuevas del Salnitre en Collbató (Barcelona) el pasado 14 de diciembre de 2024, confirman fuentes conocedoras del caso a Europa Press.

Según ha avanzado 'El País' este jueves, la policía catalana trabaja en este nuevo escenario. Además, apunta al hijo del empresario, Jonathan Andic, que era su único acompañante el día de la muerte de su padre, y quien está siendo investigado en el Juzgado de Instrucción 5 de Martorell (Barcelona). De hecho, 'La Vanguardia' ha informado que ya se le habría trasladado su condición de imputado

Si bien fuentes judiciales consultadas por la agencia precitada explican que el caso se mantiene bajo secreto de sumario, el medio catalán relata que los investigadores habían solicitado hace unos días el móvil a Jonathan. Ahora, su contenido está siendo analizado de forma minuciosa en busca de pruebas. Y es que lo único con lo que contarían los mossos para apuntarle hasta ahora serían las numerosas contradicciones en las que cayó durante sus dos declaraciones en comisaria.

En declaraciones a Europa Press, fuentes próximas a la familia han asegurado que "no ha hecho ni hará comentarios en todos estos meses sobre el fallecimiento de Isak Andic". "Eso sí, quiere mostrar su respeto con las diligencias que se han practicado al respecto y seguirá colaborando como hasta ahora, con las autoridades competentes. También está segura de que este proceso terminará lo antes posible y se demostrará la inocencia de Jonathan Andic", afirman las mismas fuentes respecto al entorno familiar.

