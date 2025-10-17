Koldo García, tras declarar ante el Supremo: "No entiendo que Aldama esté en la calle y Santos Cerdán en prisión"

¿Qué ha dicho? "No puedo entender que alguien que ha reconocido que ha cometido delitos esté en libertad, gastándose el dinero que ha estafado a todos los españoles", ha comentado el exasesor de Ábalos en 'La Razón'.

Koldo García carga contra Víctor de Aldama y cuestiona que siga en libertad mientras Santos Cerdán está en prisión provisional. En una entrevista en 'La Razón', el exasesor de José Luis Ábalos admite estar "feliz" después de su declaración este jueves en el Tribunal Supremo, que acordó dejarle en libertad tras acogerse a su derecho de no declarar.

En el citado medio, Koldo explica que "hay cosas que no encajan" en su caso y muestra su perplejidad sobre el "volumen" que ha adquirido. "Hay una cosa que sí me preocupa", incide Koldo, una cuestión que cree que "no recalcan los medios de comunicación".

"¿Cómo es posible que un señor que ha reconocido que ha cometido delitos en España, que ha admitido que ha estafado a la sociedad española dinero que le pertenece [por el IVA de hidrocarburos], solo por decir que hay miembros del PSOE que son corruptos, sin aportar ninguna prueba, esté en libertad gastándose ese dinero que ha estafado a todos los españoles?", se pregunta.

Se trata de un ataque directo a Aldama, una situación que no le "entra en la cabeza". "¿Qué pasa? ¿Que para estar en prisión hay que tener el carné del PSOE en la boca y para estar en la calle otro carné?", ironiza el exasesor de Ábalos. Koldo critica que el "mundo mediático" le haya "desprestigiado" en una presión de un nivel "totalmente desproporcionado y exagerado, con mentiras".

"Poco a poco se irá demostrando todo, hay cosas que ya se han demostrado", defiende Koldo, que llega a confesar que ha adelgazado cerca de 18 kilos en los últimos meses gracias a una "férrea dieta" y a su "duro trabajo" en el campo durante el verano.

Koldo, en libertad

Este jueves, Koldo García compareció en el Tribunal Supremo como ya hiciera el miércoles José Luis Ábalos, siguiendo casi punto por punto lo que ocurrió con el exministro. Ambos entraron a declarar ante el magistrado Leopoldo Puente, en ningún caso la Fiscalía Anticorrupción pidió prisión provisional y, finalmente, ambos se libraron de entrar en prisión.

En su camino al Supremo, los medios pudieron hablar con un Koldo que llevaba una mochila por si el juez decidía enviarle a prisión. "Hombre precavido vale por dos", bromeó, dejando claro que haría "lo que mandase" su departamento jurídico.

En su auto, el juez no apreciaba riesgo de reiteración delictiva ni de fuga, aunque sí reconocía que Koldo podría tener dinero oculto y relaciones en otros países. Por lo que respecta al riesgo de destrucción de pruebas, el magistrado considera que "lo avanzado de la investigación permite ahora excluirlo".

