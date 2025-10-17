Djokovic, abatido como nunca: "Nunca es agradable que te den una patada en el culo"

El balcánico claudicó ante JannikSinner en las semifinales del Six Kings Slam y reconoció que está lejos de poder vencer al italiano y a Carlos Alcaraz.

En poco más de una hora y en dos sets (6-4, 6-2), JannikSinner 'barrió' a Novak Djokovic en las semifinales del Six Kings Slam para obtener un billete para la gran final en la que se medirá contra Carlos Alcaraz.

Tras la derrota, al serbio le preguntaron por las dificultades de enfrentarse al número 2 del mundo.

"Siempre vale la pena el reto. El amor por el juego y la pasión por el tenis están ahí. Perdón por la expresión pero nunca es agradable que te den una patada en el culo así en la pista", señaló el jugador más laureado de la historia.

A pesar de ello, saca una lectura positiva: "Es increíble que todavía pueda jugar a un alto nivel. Estar entre los cinco o diez mejores... es una buena sensación. Estoy dando lo mejor de mí".

Eso sí, asegura que no parará hasta que pueda hacerles frente a los dos mejores jugadores del mundo en la actualidad.

"Me gustaría que alguien pudiera intercambiar un cuerpo más joven por mí. Solo por un año para poder intentar ganarles. Estaría bien. Bromas aparte, todavía tengo la motivación. Sé que cada vez me cuesta más ganarles a Jannik y Carlos. Voy a seguir retándolos hasta que lo consiga", zanjó.