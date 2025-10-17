Jenni Hermoso y Mapi León vuelven a la convocatoria de la selección española

Sonia Bermúdez, la nueva seleccionadora, ha anunciado la lista de convocadas para los partidos de semifinales de la Nations League ante Suecia.

Este viernes se ha anunciado la lista de 23 futbolistas que ha convocado Sonia Bermúdez para las semifinales de la Nations League, torneo donde España defiende corona, ante Suecia.

La primera convocatoria de la nueva seleccionadora tiene dos nombres propios: Jenni Hermoso y Mapi León.

La primera, máxima goleadora histórica de la selección, regresa al equipo un año después de su última llamada.

El caso de Mapi es aún más llamativo. La central del FC Barcelona no estaba en una lista desde septiembre de 2022.

Entonces, la aragonesa se negó a jugar después de que 'Las 15' enviaran un correo electrónico a la Federación quejándose de las condiciones que tenían las jugadoras.

Los encuentros de las semifinales de la Nations League ante Suecia serán los días 24 y 28 de octubre.

El primero, el debut de Sonia Bermúdez en el banquillo de la Selección, será en Málaga a las 20 horas, mientras que la vuelta será en el GamlaUllevi de Gotemburg a las 19 horas.