El BBVA se lamenta por la "oportunidad perdida" tras el fracaso de su OPA mientras el Sabadell lo celebra

¿Qué están diciendo? Carlos Torres, presidente del BBVA, lamenta el desenlace, pero señala que ahora miran hacia adelante: "Capítulo cerrado". El Sabadell, por su parte, asegura que generará "más valor" por separado.

Carlos Torres, presidente del BBVA, lamenta el fracaso de la OPA sobre Banco Sabadell, considerándola una "oportunidad perdida" para Cataluña, España y Europa. Atribuye el resultado a la confusión entre inversores y el rechazo del consejo de administración del Sabadell. Aunque el BBVA no logró el 26% del capital, Torres mira al futuro y descarta intentar otra OPA. Por su parte, Josep Oliu, presidente del Sabadell, celebra la continuidad independiente del banco, asegurando que genera más valor por separado, gracias al apoyo de accionistas y clientes.

El presidente del BBVA, Carlos Torres, lamenta el fracaso de su OPA sobre el Banco Sabadell, que considera "una oportunidad perdida para Cataluña, España y Europa", pero sostiene que el banco mira ya hacia adelante. "Capítulo cerrado", ha sentenciado este viernes, en declaraciones a 'RAC1' recogidas por Efe, tras conocerse que la operación no ha prosperado al no conseguir ni el 26% del capital de la entidad catalana.

Un resultado que Torres ha atribuido, en parte, a "cierta confusión" entre los inversores sobre la expectativa de una segunda OPA a mejor precio. En concreto, el ejecutivo ha señalado que en la decisión de los accionistas ha pesado sobre todo el rechazo del consejo de administración de la entidad catalana a la unión de los dos bancos y, después, "las perspectivas ante una segunda OPA" con una oferta más alta.

Torres ha explicado que sus estimaciones de que superarían el 50% se basaban en gran parte en cálculos sobre la intención de los inversores institucionales, pero, finalmente, ni los minoristas ni los fondos pasivos han optado por el canje. "Pero no miramos atrás. Es una oportunidad perdida para todos, para accionistas y clientes, y para Cataluña, España y Europa. Cerramos el capítulo y miramos al futuro", ha subrayado, tras señalar que "hay que intentar las cosas que uno cree que tienen sentido".

A continuación, ha asegurado que el BBVA tiene "un futuro brillante" y ha atribuido la subida de las acciones del banco en la bolsa de Nueva York a "la disipación" de la incertidumbre sobre la segunda OPA. Además, ha descartado intentar en el futuro otra OPA sobre el Sabadell, insistiendo en que es "un capítulo cerrado". Además, Torres ha revelado que el jueves por la noche llamó al presidente del Sabadell, Josep Oliu, "para desearle lo mejor a él y a su banco".

Entretanto, Oliu, y su consejero delegado, César González-Bueno, han agradecido el respaldo de sus accionistas, clientes y empleados y han asegurado que la entidad catalana generará "más valor" por separado.

En un comunicado, Oliu ha asegurado que "es una gran satisfacción confirmar que Banco Sabadell podrá continuar en solitario y avanzar en la historia de servicio a sus clientes", ha asegurado el presidente. "Banco Sabadell y BBVA son dos grandes entidades que generan más valor por separado que juntas", ha añadido.

A su juicio, "esta es la mejor salida para todos". "Se ha conseguido gracias al apoyo mayoritario e inquebrantable de nuestros accionistas, clientes y sociedad en general, y también gracias al encomiable esfuerzo y compromiso del gran equipo de profesionales que integra Banco Sabadell", ha reivindicado.

El consejero delegado, a su vez, ha defendido también que su proyecto "tiene un gran presente y un mejor futuro de forma independiente, después de la gran transformación acometida en los últimos cinco años". "Nuestros clientes quieren a Banco Sabadell como entidad independiente, y nosotros vamos a demostrarles que merece la pena que Banco Sabadell siga existiendo", ha remachado.

