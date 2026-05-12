Florentino Pérez se reivindica: "Hemos conseguido lo que nadie ha conseguido, ¿pero por no ganar al Barça el otro día nos quieren matar?"

En rueda de prensa, el presidente del Real Madrid ha puesto en valor lo logrado tanto por la sección de fútbol como por la de baloncesto bajo su mandato.

"Quiero hablar a los que se mueven en la sombra..."

Tras anunciar en su primera intervención en rueda de prensa que no va a "dimitir" y que convocará unas nuevas elecciones a las que se presentará con su junta directiva actual, Florentino Pérez ha analizado el año en blanco del equipo.

"Comparto la frustración, porque este año no hemos podido ganar nada", ha arrancado el presidente del Real Madrid, que seguidamente ha puesto en valor lo logrado en los últimos años.

"Pero tengo que decirles y demostrarles que conmigo como presidente hemos ganado 66 títulos en fútbol y baloncesto, entre ellos siete Copas de Europa de fútbol", ha explicado.

Según Florentino, existe gente que trabaja "en la sombra" para orquestar una campaña en su contra. Y es por ello que invita a sus críticos a hacerle frente en los comicios.

"Quiero hablar a los que están detrás de esta campaña, que se mueven en la sombra. Pues que se presenten a las elecciones, ahora tienen la oportunidad de hacerlo, yo me voy a presentar para defender los intereses del Real Madrid", ha señalado.

Paralelamente, ha cargado contra aquellos que difunden bulos sobre su estado de salud: "Algunos me han dicho que tengo un cáncer terminal... Aprovecho para que la gente que se ha preocupado por mí sepa que sigo presidiendo el Real Madrid y mi empresa, que mi salud es perfecta, no podría estar en los dos sitios si mi salud no fuera perfecta. Si yo tuviera cáncer como se ha dicho, tendría que ir a un centro oncológico, si yo fuese, ¿no hubiera salido en todos los sitios del mundo?".