El británico destensa la cuerda con el neerlandés en Catar, pero ensalza a su excompañero de equipo en Mercedes en detrimento del piloto de Red Bull.

George Russell es cuestionado por las rivalidades que mantiene en la Fórmula 1. Holgadamente conocida es la rivalidad con Max Verstappen de quien ha recibido una crítica destructiva en la rueda de prensa posterior al Gran Premio de Las Vegas.

La relación entre ambos se ha calmado una semana después y ha sido el propio corredor de Mercedes el que ha elogiado las virtudes de su archienemigo. Eso sí, realiza una comparación que levantará ampollas en el neerlandés: "Él es un competidor implacable y lo respeto muchísimo".

"Pero también está Lewis Hamilton, con quien he sido compañero de equipo durante tres años y a quien he admirado toda mi vida. Es alguien a quien admiro mucho y que es un modelo a seguir increíble para los jóvenes que vienen pisando fuerte.", razona el '63' según publica 'Sky Sports F1'.

Convivieron juntos desde la temporada 2022 hasta la 2024 cuando el heptacampeón decidió apostar por su sueño de competir para Ferrari. George establece una clara diferencia con el piloto de Red Bull: "Un competidor implacable y una auténtica bestia al volante, pero que obviamente tiene unos valores, una gracia y una dignidad increíbles".

Reconoce que habló con Toto Wolff, 'team principal' de la escudería alemana, de las incendiarias declaraciones de 'Mad Max'. No cae en sus provocaciones: "Toto y yo estábamos volando de regreso después de la carrera en Las Vegas y nos reímos bastante de los comentarios que se hicieron después de la carrera. Sabemos cómo hacen las cosas ciertas personas".

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