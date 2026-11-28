El expiloto ensalza el adiós de Marc y lo compara con la retirada Leo Messi o Michael Jordan. Todo en un fin de semana absolutamente histórico para el deporte.

Marc Márquez está a pocas horas de poner fin a su carrera como piloto de motociclismo. El ilerdense dejó al mundo del deporte helado el pasado viernes anunciando su retirada de manera inesperada y en plenos entrenamientos del Gran Premio de Valencia.

Fue un 'shock' muy difícil de asimilar para los seguidores del '93' y para una gran parte de los aficionados del motociclismo. Aleix Espargaró, rival de Márquez en gran parte de su carrera, ha dejado una llamativa reflexión sobre la magnitud del 'adiós' del diez veces campeón del mundo.

Ensalza su retirada al nivel de la de Leo Messi y Michael Jordan: "Como el último partido de Messi o de Jordan, la última carrera de Marc, la verdad es que será muy bonita porque le toca en casa también. El circuito va a estar a reventar de gente, así que va a ser un fin de semana especial para todos".

"Fíjate que era una noticia muy de Marc. La verdad es que solo a un tipo tan especial se le puede ocurrir algo así, sin que nadie supiera nada, ni siquiera la organización del campeonato. Fue un shock a nivel mundial, todo el mundo se quedó pasmado, y yo creo que esa es la magia de anunciar algo de esta manera. Marc ha sido para mí el mejor de la historia de nuestro deporte, así que ojalá que se pueda retirar con una buena carrera este fin de semana", concluye Aleix en declaraciones que recoge 'Motosan'.

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