El de Red Bull cargó duramente contra George después de Las Vegas: "No está ni cerca de mi nivel...".

"No está ni cerca de mi nivel, por eso sus declaraciones no me motivan. Es típico de él, tiene una bocaza fuera de la pista y, en ella, esta temporada está siendo una auténtica vergüenza". Esto dijo Max Verstappen de George Russell después del Gran Premio de Las Vegas. Y ahora el de Mercedes ha respondido.

En la previa del GP de Catar, en la rueda de prensa, George reconoció que se había divertido al ver las declaraciones de su rival: "La verdad es que no tengo mucho que decir, para ser sincero. Me parecieron bastante divertidas algunas de sus palabras tras la carrera".

"Hizo una gran carrera. Supongo que me mantengo en lo que dije tras los entrenamientos. Pero él es quien después ganó la carrera, y yo no, así que imagino que le pareció divertido", dice el piloto de Mercedes.

Insiste en lo bien que se lo pasó: "Voy a pasar página, aunque ciertas cosas reales me hicieron reír".

"Me choqué contra el muro mientras luchaba con mi compañero; quería atacar para conseguir un buen resultado. Y hasta ese momento, la carrera con Max también había sido buena y limpia", explica el piloto de Mercedes.

Un nuevo encontronazo entre los dos pilotos que no son precisamente amigos. Y cuya relación no se va a arreglar... a menos a corto plazo.

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