El asturiano saldrá decimoctavo en la carrera de este domingo tras una sesión de clasificación donde volvió a evidenciarse los serios problemas de potencia del motor nipón.

Las Vegas es el escenario que más temían en Aston Martin. Las interminables rectas que conforman el trazado urbano de la ciudad de Nevada vuelven a evidenciar que no hay progresos significativos por parte de la bancada japonesa con el motor de combustión que lleva el 'AMR26'.

Los segundos entrenamientos donde Fernando Alonso acabó décimo fueron un espejismo cuya explicación se halla en que las condiciones en mojado hace que se evite usar toda la potencia de los motores. Y es ahí donde el Aston puede asomar la cabeza. Ya en condiciones de seco, los de Silverstone volvieron a caer en 'Q1' con ambos coches y estuvieron muy lejos de superar el corte.

Al ser cuestionado por los objetivos para la carrera de este domingo, el bicampeón de Fórmula 1 vuelve a tirar de su ironía tan característica. De alguien que ríe por no llorar: "Intentar no estar en medio de los demás en la pista. Vienen 40 kilómetros por hora más rápido. Espero que podamos apartarnos".

"Tenemos enormes pérdida en los tramos rectos. Dos segundos y medio o tres segundos en las rectas con la falta de potencia. Entonces, no es la mejor pista para nosotros", expone el asturiano tras acabar la sesión decimoctavo en declaraciones realizadas a los micrófonos de F1.

Alonso sigue poniendo el foco en que todos los males del coche están en la unidad de potencia fabricada en Sakura. Del campo de la aerodinámica supervisada por Adrian Newey, 'team principal' del equipo, todo es alabanzas: "El agarre fue bueno, creo que en las curvas el coche se sintió muy bien, muy competitivo".

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