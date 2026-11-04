El Real Madrid 'ficha' a Rafa Nadal como nuevo miembro de la Junta Directiva

El contexto El club blanco ha acordado someter a la Asamblea General de Socios Compromisarios la ratificación del nombramiento de Rafa Nadal como nuevo miembro de la Junta Directiva.

El Real Madrid ha emitido un comunicado en el que anuncia que someterá a la Asamblea General de Socios Compromisarios la ratificación del nombramiento de Rafa Nadal como nuevo miembro de la Junta Directiva. El extenista, socio número 67.778 del club blanco y socio de honor del Real Madrid, entra a formar parte del órgano directivo del club, según han compartido en un comunicado oficial.

"Para el Real Madrid y para todo el madridismo constituye un enorme orgullo que una figura de su dimensión deportiva y humana, un referente del deporte español y mundial, pase a formar parte de nuestra Junta Directiva y contribuya, desde esta responsabilidad, al presente y al futuro de nuestro club", aseguran en la nota.

El conjunto blanco define a Nadal como "una de las más grandes leyendas de la historia del deporte y uno de los deportistas españoles más admirados y reconocidos en todo el mundo", destacando su palmarés de 92 títulos individuales, entre ellos 22 Grand Slam, dos medallas de oro olímpicas y cinco Copas Davis con España.

"Todos estos valores forman parte de la identidad del Real Madrid y Rafael Nadal los ha representado y defendido a lo largo de toda su vida deportiva, convirtiéndose en un referente para millones de personas en todo el mundo", explican desde el club en su comunicado.

En un mensaje en sus redes sociales, Nadal ha querido agradecer a Florentino Pérez y a la Junta que le hayan propuesto formar parte de la Junta Directiva del Real Madrid. "He aceptado esta propuesta con mucha ilusión, ganas de aprender y aportar todo lo que pueda", asegura el extenista.

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