El inglés despotrica contra el piloto de Red Bull por su actitud mostrada durante la sesión de los Libres 3. Ambos estuvieron a punto de tocarse en el 'Strip'.

Vuelven a saltar las chispas entre George Russell y Max Verstappen. No es la primera vez, ni será la última en la que ambos pilotos se enzarzan en la pista. Esta vez fue en la tercera sesión de entrenamientos previa a la sesión de clasificación del Gran Premio de Las Vegas.

El Red Bull venía en vuelta y sobrepasó al Mercedes en la recta principal. Este se la devolvió justo cuando el neerlandés aminoraba la velocidad. Como si de una carrera se tratara, el británico arrinconó a Max al exterior y este le sacó el dedo en una acción que estuvieron muy cerca de tocarse rueda con rueda.

El incidente fue anotado por los comisarios, pero no se llegó a investigar. George no se mordió la lengua a la hora de hablar de este incidente que quedó impune y que pudo haber acabado muy mal: "No hay nada en las reglas que diga que no puedes adelantar a alguien que está empezando una vuelta".

"Pero sabes que cuando haces esto estás perjudicando a esta persona. Y lo hace cada fin de semana con muchos pilotos y todos lo aceptan", protestó el '63', pasando las facturas del amplio historial de incidentes que ha tenido el tetracampeón del mundo en la Fórmula 1.

El corredor de la escudería germana sostiene que los comisarios tomaron la decisión correcta a la hora de no sancionar nada y concluyó sus explicaciones con un tremendo 'palo' al actual subcampeón del mundo: "No voy a aceptar a alguien que me fastidie así y que vaya por ahí como si fuera superior a todos".

"Alguien tiene que enfrentarse a este tipo", zanjó el de Norfolk en declaraciones realizadas en el corralito de prensa de Las Vegas. No quedará esto aquí ya que ambos salen en la primera línea de parrilla en la carrera de este domingo. El morbo está servido.

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