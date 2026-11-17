Pedro de la Rosa, embajador de Aston Martin, dice que "el único equipo posible" en Le Mans sería el formado por Fernando y Max.

Fernando Alonso ha sido confirmado como piloto del Dakar con Aston Martin, el que es su equipo en Fórmula 1. Pero la cosa podría extenderse a Le Mans. Pedro de la Rosa, embajador de la marca, dice que sería genial que compitiera en este mundial... junto a Max Verstappen.

En declaraciones que publica 'AS', De la Rosa lanza su deseo sobre Le Mans: "Sería un 'dream team' para ver, y ya no digamos competir con ellos, pero no estoy tan seguro de que me quieran en el equipo. Tendría que hacer algunas pruebas para ver si puedo seguirles el ritmo, han pasado años desde la última vez que competí".

"He corrido en karts con Fernando, tanto en carreras de 24 horas como en karts de alquiler, simplemente por diversión. Es tan competitivo que hace todo lo posible por pasar más tiempo al volante cuando ve que sus compañeros son más lentos. Así, los pilotos más lentos terminan conduciendo menos tiempo, porque él quiere seguir siendo lo más competitivo posible", dice Pedro de la Rosa.

Sueña con una dupla Alonso - Verstappen: "Es por eso que creo que el único equipo posible es el formado por Verstappen y Alonso. No creo que nadie más sea lo suficientemente rápido para estar a su altura".

"Les saldría mejor correr como pareja, incluso en una carrera de 24 horas. Sus únicos rivales serían ellos mismos", expresa el embajador de la escudería de Silverstone.

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