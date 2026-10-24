Sainz 'se moja' sobre la decisión de la FIA en correr en Qatar y Abu Dhabi: "Cuesta creerlo..."

El madrileño se ha pronunciado sobre la convicción de la organización en que se celebran las dos citas de la temporada en Oriente Medio a pesar de la turbulenta situación.

Con los conflictos bélicos desarrollados actualmente en tierras árabes, se disparan las dudas sobre la viabilidad de celebrar el Gran Premio de Qatar y de Abu Dhabi, las dos últimas citas de la temporada. La Fórmula 1, de la mano de su presidente, Stefano Domenicali, mantienen su convicción.

Ante la situación, Carlos Sainz expone su punto de vista sobre la firmeza de la organización en mantener ambas citas y muestra su preocupación: "Les veo muy convencidos de que se celebrarán, pero cuesta creerlo viendo las cosas que están ocurriendo ahora mismo. Además, hay elecciones en Estados Unidos que pueden traer políticas que afecten de forma repentina en el próximo mes".

"Creo que es prematuro tener esa convicción, pero ahora mismo iremos a Catar y Abu Dhabi si la F1 y la FIA deciden que sigue siendo seguro y que será un buen escenario", reflexiona el '55' en declaraciones hechas en la rueda de prensa oficial de la competición.

El piloto de Williams apela al pragmatismo y a ver la situación con perspectiva: "No tenemos tanta información política, tendremos que confiar en sus decisiones. El mundo puede cambiar mucho en el próximo mes o mes y medio. Tenemos que ser diligentes y reaccionar a lo que pueda suceder, y no ir solo por el hecho de que queramos ir ahora".

Los comentarios del excorredor de Ferrari ha desencadenado en un comunicado de la escudería británica. En ella matiza sus puntos y da por hecho que la FIA y la Fórmula 1 "antepondrán la seguridad" y deposita su confianza en que se tome la mejor de las decisiones. El debate está servido para las próximas semanas.

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