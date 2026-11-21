ASTON MARTIN, A SUFRIR Tuvieron buenos libres 2 Fernando Alonso y Lance Stroll. De hecho, la mejor sesión de la temporada, pero la sesión fue en mojado. Hoy en seco Aston Martin volverá a su cruda realidad en este escenario que será estar al fondo de la parrilla junto a Cadillac. Las rectas vuelven a ser la gran debilidad para el cuadro británico. Compartir en X

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BIENVENIDOS A LA CLASIFICACIÓN DEL GP DE LAS VEGAS Muy buenos días a los madrugadores, o noches para los desvelados. En menos de veinte minutos comenzará la sesión de clasificación en el 'Strip' de Las Vegas. Es un horario difícil para los aficionados españoles, pero el circuito de 'La Ciudad del Pecado' ha dejado sesiones de clasificación vibrantes en temporadas anteriores. Esta vez, la lluvia no será protagonista y esto supone que las opciones de los españoles de lograr una buena posición de salida se antojan muy complicadas. En cambio, la pelea por la pole puede estar muy abierta ya que no se ha podido ver en las sesiones de entrenamientos qué equipo está un paso por delante en las interminables rectas que conforman el trazado americano. Compartir en X

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