Regreso al Strip
F1 2026 hoy, en directo: Clasificación del Gran Premio de Las Vegas de Formula 1
Sigue en directo en laSexta.com la clasificación del Gran Premio de Las Vegas de Fórmula 1 de la temporada 2026
MERCEDES, DE NUEVO AL FRENTE
Russell hace 1:34.6 aprovechando un rebufo de su compañero y se pone al frente. Antonelli está segundo.
SAINZ, DECIMOTERCERO
Por delante de su compañero Albon. Objetivo asequible llegar a la 'Q2' para el madrileño.
ALONSO, DECIMOSÉPTIMO
Sufriendo los Aston como era de esperar. Solo por delante de su compañero y del Cadillac de Bottas. Ni los Haas ni Bortoleto han hecho vuelta aún.
BAJAN LOS TIEMPOS
1:35.1 para Norris. 1:35.0 para Leclerc que se pone primero. Bajan las marcas a falta de seis minutos para acabar la 'Q1'.
VERSTAPPEN AVISA A MERCEDES
Se pone primero con un 1:35.2. Le mete tres décimas al tiempo de Russell que es segundo.
MALAS NOTICIAS PARA AUDI
El Audi de Bortoleto sigue en el garaje. Trabajan a contrarreloj para poder participar en la sesión.
Lots of drivers on track at the start of Q1 But not Gabriel Bortoleto as mechanics work on his Audi ⚙️ #F1 #LasVegasGP https://t.co/RGASt0uy3C— Formula 1 (@F1) November 21, 2026
TROMPO DE CÂMARA
El piloto de Haas salvó el coche afortunadamente y puede continuar. Ha sido en la curva 1.
ANTONELLI Y PIASTRI SANCIONAN
El coronado campeón del mundo en México tendrá cinco posiciones de sanción al cambiar componentes del motor. También tendrá puestos en parrilla el McLaren de Piastri por cambiar el ICE. Por su parte, serán diez posiciones.
ARRANCA LA CLASIFICACIÓN
Comienza la antepenúltima prueba de la temporada. Los dos Cadillac y los Haas salen los primeros.
🟢 Q1 GREEN LIGHT 🟢 QUALIFYING IS GO! 🤩 #F1 #LasVegasGP https://t.co/WRGBR6mbIH— Formula 1 (@F1) November 21, 2026
CINCO MINUTOS PARA EMPEZAR
En pocos minutos dará comienzo la 'quali'. El semáforo se pondrá verde muy pronto en las calles de Las Vegas.
'LIVERY' ESPECIAL PARA ALONSO
Aston Martin está luciendo una decoración especial para el GP de Las Vegas. Abandonan gran parte de su verde característico y lo sustituyen por blancos que se distribuyen desde la zona del morro hasta la zona del 'cockpit' .
Aston Martin have unveiled a special livery for this weekend's Las Vegas Grand Prix 🤩🎨 #F1 #LasVegasGP @AstonMartinF1 https://t.co/SB9d4on4ET— Formula 1 (@F1) November 16, 2026
RESULTADOS LIBRES 3
Así ha sido la última sesión de libres previa a la sesión de clasificación. Aston Martin, muy atrás.
FP3 CLASSIFICATION Russell tops a busy and eventful session 👇 #F1 #LasVegasGP https://t.co/OGNzuLSOz3— Formula 1 (@F1) November 21, 2026
ASTON MARTIN, A SUFRIR
Tuvieron buenos libres 2 Fernando Alonso y Lance Stroll. De hecho, la mejor sesión de la temporada, pero la sesión fue en mojado. Hoy en seco Aston Martin volverá a su cruda realidad en este escenario que será estar al fondo de la parrilla junto a Cadillac. Las rectas vuelven a ser la gran debilidad para el cuadro británico.
BIENVENIDOS A LA CLASIFICACIÓN DEL GP DE LAS VEGAS
Muy buenos días a los madrugadores, o noches para los desvelados. En menos de veinte minutos comenzará la sesión de clasificación en el 'Strip' de Las Vegas. Es un horario difícil para los aficionados españoles, pero el circuito de 'La Ciudad del Pecado' ha dejado sesiones de clasificación vibrantes en temporadas anteriores. Esta vez, la lluvia no será protagonista y esto supone que las opciones de los españoles de lograr una buena posición de salida se antojan muy complicadas. En cambio, la pelea por la pole puede estar muy abierta ya que no se ha podido ver en las sesiones de entrenamientos qué equipo está un paso por delante en las interminables rectas que conforman el trazado americano.