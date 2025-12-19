De la Rosa predice si Aston Martin y Fernando Alonso podrían ganar en 2026

El expiloto y embajador de la escudería británica recalca que todos los equipos parten con las mismas condiciones y confía en que Alonso consiga buenos resultados.

Los preparativos para la temporada 2026 de la Fórmula 1 ya se están ultimando de cara al comienzo del calendario. Con el nuevo cambio de reglamento y las innovaciones impuestas en los monoplazas, las 11 escuderías parten con igualdad a la hora de pelear por el campeonato.

Aston Martin es uno de los equipos que mejores expectativas de mejora tiene, teniendo en cuenta los cambios que han experimentado en los últimos meses con la incorporación de Adrian Newey, ingeniero más laureado de la competición, además de los resultados de Fernando Alonso en la clasificación general de pilotos.

A la hora de predecir qué coche podría tener alguna ventaja este año sobre el resto, Pedro de la Rosa, expiloto de F1 y embajador de Aston Martin, ha asegurado que la escudería que desarrolle y sepa mejorar el monoplaza durante las 24 carreras será el ganador.

"Yo te digo que va a ser muy interesante por eso, porque los que vayan bien en la primera o segunda carrera pueden no estar ahí en la quinta, o viceversa. Hay que estar muy pendiente y el equipo que gane será el que mejor evolucione el coche a lo largo de las 24 carreras", afirma De la Rosa en una entrevista para la 'Cadena SER'.

Como embajador de la escudería británica, Pedro augura buenos resultados en comparación con los últimos años, en los cuales han registrado un déficit en sus resultados, ya que con el nuevo reglamento "nos iguala y hace que todos empecemos de cero".

"Es una oportunidad; un cambio en el reglamento tan bestia como este se produce muy pocas veces. Tan, tan bestia a todos los niveles. Es una oportunidad para los equipos que hemos tenido un déficit, porque nos iguala y hace que todos empecemos de cero. Nos reseteamos todos y por eso es una oportunidad", añade el expiloto español.

"Los pies en el suelo"

A diferencia del resto de equipos que se ven como posibles candidatos al título, De la Rosa prefiere centrarse, al igual que Fernando Alonso, en conseguir buenos resultados y mejoras en un coche al que aún se deben adaptar.

"Tú hablas con cualquier equipo hoy y todos son campeones del mundo, por eso me gusta tener los pies en el suelo, aunque estamos trabajando muy bien y nos hemos reforzado. La ilusión, a tope, eso sí", concluye el de Aston Martin recalcando la esperanza e ilusión que tienen en la escudería de cara a 2026.