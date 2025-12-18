Ahora

"La edad es la que es"

¿Se retira Fernando Alonso en 2026? Atención a lo que apunta De la Rosa

El expiloto y embajador de Aston Martin tiene claro que tienen que "darle un coche mejor porque la edad es la que es y no podemos esperar más".

Pedro de la Rosa y Fernando AlonsoPedro de la Rosa y Fernando AlonsoGetty

Fernando Alonso soplará las 45 velas el próximo año y el asturiano no ha escondido que si Aston Martin le da un coche con el que tener opciones de ganar, será su última temporada en Fórmula 1.

Sobre su posible retirada le preguntaron a Pedro de la Rosa durante una entrevista en 'SER' y el expiloto afirmó que el bicampeón de F1 aún no ha tomado una decisión.

"Yo creo que él ni lo sabe tampoco, es un tema muy personal y cuando se encuentre que pierde algo de rendimiento, vacío de energía, será el primero en levantar la mano, pero mientras tanto, eso no ocurre", explicó.

De hecho, el embajador de Aston Martin ve al ovetense al máximo nivel: "Te aseguro que no lo he visto en ninguna carrera de todo este año, que haya bajado una pizca de rendimiento. El cuerpo humano tiene un límite, pero en Fernando yo aún no lo he visto".

Sin embargo, sabe que su continuidad dependerá en gran parte del potencial del AMR26: "Sigue con una ilusión y una fuerza tremenda, que es lo más importante. También es verdad que tenemos que darle un coche mejor y ése es el objetivo, porque la edad es la que es y no podemos esperar más".

