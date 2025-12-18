Adrian Newey se moja sobre el uso de IA en la Fórmula 1: "Depende en gran medida de ideas humanas"

El ingeniero más laureado de la Fórmula 1 se ha posicionado a favor del uso de esta tecnología como "una herramienta más" en la competición y reivindica el "indispensable" papel de los pilotos.

La Fórmula 1 innova cada año con cambios en el reglamento, ajustes en los motores o en la comunicación con un ingente uso de la tecnología. Pese a que el factor humano es esencial en la competición, tanto a la hora de desarrollar los monoplazas como para conducirlos, se ha sopesado implementar la Inteligencia Artificial en la competición.

Sobre introducir dicha tecnología en la F1, Adrian Newey, jefe de Aston Martin, en declaraciones recogidas por 'Motorsport', no ha dudado en mostrar su opinión. "Esas herramientas nos permiten una mayor profundidad y comprensión, pero son exactamente eso, herramientas", apuntaba el ingeniero más laureado de la competición.

"Sigue siendo necesario el ser humano para tener las ideas y luego utilizar esas herramientas de la mejor manera posible. Incluso con la IA avanzando tan rápido como lo está haciendo, estamos muy lejos. Realmente depende en gran medida de las ideas humanas y esa es realmente la esencia de la Fórmula 1", añade Newey, aclarando que en caso de usar IA en la F1, el factor humano sería imprescindible.

Además de aplicar esta tecnología al desarrollo de los monoplazas, también se ha probado a conducir los coches que manejan pilotos como Max Verstappen, Fernando Alonso o Lewis Hamilton, entre otros. Sin embargo, Newey asegura que tampoco se puede prescindir de los pilotos.

"Los pilotos son muy a menudo animales maravillosamente intuitivos, y siguen teniendo un papel absolutamente vital. ¿Qué por qué necesitamos al piloto ahí en lugar de hacerlo como una pura simulación offline? Porque ninguno de nosotros ha conseguido crear un modelo de piloto lo suficientemente bueno", declara el ingeniero sobre el papel vital de los pilotos y utilidad en las simulaciones.

Los pilotos son imprescindibles

Con el paso de los años, la Fórmula 1 ha evolucionado de forma considerable, aplicando tecnología en los coches, circuitos y la forma de analizar las carreras, pero lo único que no ha cambiado han sido los pilotos. "Cuando yo empecé no había registradores de datos a bordo, ni telemetría... La aportación del piloto era absolutamente fundamental...", relata Newey.

"A medida que hemos entrado en la era de los datos, podemos saber mucho sobre lo que hace el coche. Pero al final, la razón por la que el coche hace eso muy a menudo se debe al piloto. El papel del piloto es tan importante como siempre lo ha sido... quizá incluso más", concluye el jefe de Aston Martin.