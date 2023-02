Año clave este 2023 para Aston Martin. Para un equipo que quiere ganar un Mundial y que debe, sí o sí, dar un paso adelante con respecto a lo mostrado el pasado año. Año clave, también, para Fernando Alonso. El asturiano, sonriente siempre cuando visita la fábrica de los británicos, quiere lo mismo que su escudería. Quiere lograr la victoria. Quiere sumar un nuevo título.

Para ello ha dejado Alpine para vestir el verde. Para cambiar esa 'pesadez' que tenía consigo por la falta de fiabilidad del motor Renault que le hizo abandonar en no pocas carreras cuando iba a sumar jugosos puntos. Y se nota. Se nota que está con ganas.

Unas que Pedro de la Rosa nota. El también español y miembro de Aston Martin ha aprovechado también para avisar al equipo, porque el asturiano tiene hambre. Mucha. Y también experiencia. El que más. Y se sabe que es más que exigente.

"No podemos fallar a Alonso"

"Ya conocemos a Fernando. Es un tío muy intenso. Muy exigente. Con todos, y consigo mismo. Es incansable. No le podemos fallar", relata en palabras que recogen en 'Mundo Deportivo'.

Y sigue: "Alonso no ha perdido esa mirada de 'killer'. Lo más positivo de ver los test de Fernando es que no ha cambiado. Quizá alguno se sorprenda, pero yo no".

"Está más motivado que nunca. Con unas ganas espectaculares. Lo de menos es la edad", insiste De la Rosa.

Y ojo a lo que dice: "Todos tenemos unos objetivos que no queremos decir... pero todos estamos aquí".

"Yo, personalmente, porque nada me haría más ilusión que ver a Alonso ganar de nuevo. Sería más especial que sus anteriores victorias", sentencia.