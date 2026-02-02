Llamativas declaraciones del equipo de Valentino Rossi sobre Marc Márquez: "Practicó un deporte totalmente diferente"

Tanto Franco Morbidelli como Fabio Di Giannantonio han afirmado que tener al ilerdense en la estructura de Ducati es "un gran estímulo" y "una ayuda".

Tras arrasar en 2025 en su primera temporada con el equipo oficial de Ducati, nadie duda de que Marc Márquez es el rival a batir este nuevo año.

Sin embargo, durante la presentación del VR46, donde Valentino Rossi, su dueño, estaba presente, llamó la atención -por razones obvias- los elogios que le cayeron al de Cervera por parte de los pilotos del equipo del 'Doctor'.

Franco Morbidelli, que llevará este 2026 la GP25 con la que reinó el ilerdense y que hundió a Bagnaia, afirmó que "tener a un campeón como Marc Márquez en tu marca es, sin duda, un gran estímulo".

"La razón está a la vista de todos: siempre está por delante y hace cosas realmente increíbles con la moto. Así que cada día te empuja a superar tus límites y a intentar alcanzar el nivel que él tiene", explicó.

"Si este año domina como lo hizo el año pasado, no será en absoluto una presión. La presión puede llegar en el momento en que llegas a luchar contra él, pero es un problema que no tuvimos el año pasado, porque Marc practicó un deporte totalmente diferente", añadió.

Toda la estructura de Ducati tiene acceso a los datos del '93', lo que según cómo se mire puede suponer una ayuda o una presión extra.

Para Fabio Di Giannantonio, es una motivación: "Es normal que la atención se centre, sobre todo, en el piloto que gana, y el año pasado fue él. Sin duda, tenerlo a nuestra disposición para poder estudiarlo también es una ayuda".

"A menudo nos han ayudado a crecer como equipo y como piloto. Siempre me gusta tener cerca a un gran campeón, porque de alguna manera me estimula a intentar estar más cerca de él", zanjó.