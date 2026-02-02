La concejala del PP que insultó a Sánchez justifica que fue un acto "espontáneo" y evita disculparse directamente con el presidente

Entre líneas Dice que fue algo "espontáneo" pero la edil valenciana se trasladó hasta Teruel para 'colarse' en el mitin del PSOE y esperó hasta que el presidente comenzó a hablar para espetarle un sonoro "¡hijo de puta!".

La concejala del PP de Vallanca (Valencia) Belén Navarro ha pedido disculpas por los insultos que ha lanzado este domingo al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en un mitin en Teruel, y ha reconocido que sus palabras son "inapropiadas y no están a la altura del respeto que debe presidir el debate político".

En un comunicado, la 'popular' que insultó a Sánchez al grito de "hijo de puta" en un mitin de campaña del PSOE en Teruel ha evitado pedirle disculpas directamente y ha centrado sus palabras en su propio partido, que aún no ha emitido ningún tipo de reprobación contra ella.

La protagonista del incidente fue expulsada de forma inmediata del recinto, tras lo cual los asistentes aplaudieron al líder socialista, y Sánchez pidió calma y aseguró que quienes insultan no tienen argumentos "ni nada que ofrecer" a los ciudadanos.

La concejala ha explicado que "de manera espontánea" pronunció "unas palabras" que no debió decir. "Fueron inapropiadas y no están a la altura del respeto que debe presidir el debate político, incluso en contextos de confrontación y discrepancia", ha dicho.

Así, ha pedido "disculpas de manera expresa al Partido Popular, a sus afiliados y simpatizantes, por el daño que estas palabras hayan podido causar a la imagen de la organización", y ha indicado que "la crítica política es legítima", pero "el insulto, no".

"Asumo plenamente la responsabilidad por lo ocurrido y lamento sinceramente haber contribuido a deteriorar el clima de respeto que debe existir entre formaciones políticas en una democracia", ha manifestado Navarro, quien ha trasladado su "compromiso personal de mantener, en todo momento, un tono acorde con la responsabilidad pública que implica participar en el debate político".

El PSOE insiste al PP en que pida perdón

Mientras, el PSOE insiste este lunes al PP en que se disculpe. Desde el partido señalaron este lunes que "han pasado casi 24 horas desde que una concejala del PP insultó gravemente al presidente en un mitin del PSOE, y Feijóo todavía no lo ha condenado".

Fuentes socialistas reiteraron que "el PP dice ser un partido de Estado pero normaliza la violencia verbal, el insulto y el odio". Según los socialistas, "esta deriva antidemocrática es un peligro para el conjunto de la sociedad".

Desde la formación criticaron ayer que el hecho "es indecente e intolerable" y afirmaron que "no es una anécdota: es una forma de hacer política que degrada la convivencia democrática". Por lo que, añadieron que "Feijóo y Jorge Azcón deben condenarlo públicamente".

Asimismo, solicitaron a Feijóo y al presidente de la Comunidad Valenciana, Juanfran Pérez-Llorca que "expulsen de inmediato a la concejala responsable" porque "la indecencia no puede quedar impune".

