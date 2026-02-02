Carlos Alcaraz desvela qué le dijo Rafa Nadal tras vencer a Djokovic en la final del Open de Australia

El flamante campeón del primer Grand Slam del año se fundió en un profundo abrazo con el manacorí tras convertirse en el tenista más joven de la historia en ganar los cuatro 'majors'.

Carlos Alcaraz y Rafa Nadal nos dejaron una emotiva imagen tras la final del Open de Australia que ya es historia de nuestro deporte.

Fuera de la pista y con el título en el brazo izquierdo, ambos se fundieron en un bonito abrazo mientras sonreían y las cámaras se agolpaban para captar el momento.

Seguidamente mantuvieron una pequeña conversación antes de despedirse. Pues bien, en declaraciones a 'Marca', el murciano ha desvelado qué hablaron.

"Me dio la enhorabuena y estuvimos hablando un poquito del partido. De lo bien que empezó Novak, lo difícil que fue...", ha arrancado.

De hecho, hasta tuvieron tiempo de comentar detalles del partido: "Yo le comenté que tácticamente empecé de una manera que no funcionó. Estaba jugando muy recto y él me dijo que también lo vio de esta manera".

Para Carlitos será un momento que nunca olvidará: "Hablamos poco porque yo tenía mis cosas y él se estaba yendo. Fue un momento muy especial el darme un abrazo con Rafa con el trofeo en mi mano".

Este abrazo de Rafa y Carlos. El abrazo del que fue y el que ahora es. El abrazo de ESPAÑA. Dos leyendas, no solo del tenis, sino de nuestro deporte. ❤️ pic.twitter.com/sxgvBHtokh — José Morón (@jmgmoron) February 1, 2026