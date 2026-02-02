Las palabras de Carlos Alcaraz sobre Juan Carlos Ferrero tras ganar el Open de Australia

El número 1 del mundo ha recordado su ruptura con el entrenador valenciano después de completar el Career Grand Slam.

Como no puede ser de otra manera, una de las preguntas más repetidas a Carlos Alcaraz tras alzar el Open de Australia ha sido sobre Juan Carlos Ferrero y su polémica ruptura el pasado mes de diciembre.

En declaraciones a 'El Mundo', el número 1 se ha sincerado y ha reconocido que necesitaba "un cambio" tras un año en el que ganó Roland Garros y US Open, terminando 2025 en la cabeza del ranking ATP:

Sin embargo, no se atreve a decir si acertó con la decisión: "La temporada de un tenista es de enero a noviembre y cuando acaba hay que tomar decisiones. La vida se basa en eso: en tomar caminos. A veces esos caminos son correctos, a veces son erróneos, y hay que ir aprendiendo. Veíamos que necesitábamos un cambio, lo decidimos así y se dio de esa manera".

Eso sí, aprovechó para acordarse de aquellos que decían que sin Ferrero Carlitos iba a sufrir: "El tiempo me ha ayudado a entender el poder de las palabras y cómo pueden influir en el ánimo de una persona".

Además, tuvo bonitas palabras hacia su nuevo entrenador, Samuel López: "Me ayuda mucho a nivel profesional, mejorando mis golpes y señalándome aspectos tácticos, pero también sabe tranquilizarme cuando algo me inquieta. Eso es muy importante para mí y que pueda dar lo mejor en la pista".

Ferrero, por su parte, por el momento no se ha pronunciado en redes sociales sobre el título de su antiguo pupilo. Cuando menos, llamativo.