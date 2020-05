Fernando Alonso ya sabe que Renault le tiene en el punto de mira... si es que no lo sabía antes. La marca del rombo, a través de su jefe Cyril Abiteboul, ha confirmado que el asturiano "es una opción" para subirse a su monoplaza en 2021.

"Fernando Alonso es una opción. Hay pilotos estupendos que están libres para el próximo año y el que mencionas es uno de ellos", confirmó Abiteboul en 'Radio Montecarlo'.

El asturiano, eso sí, no es la única vía que podrían manejar los amarillos: "Aparte de él, hay otros más".

Otros que podrían ser, por ejemplo, Sebastian Vettel o Valtteri Bottas. El segundo suena con fuerza estos días para ser el compañero de Esteban Ocon, toda vez que también termine contrato con Mercedes a final de este 2020.

En cuanto a Seb, no parece estar muy interesado a fichar por Renault y podría o bien tomarse un año sabático o esperar a ver si Bottas se va de Mercedes. El asiento alemán si le interesaría más.

"Buscamos piloto para varios años"

Con todo, ahora quien debe mover ficha es Renault... y no se van a dar mucha prisa: "Nos vamos a tomar un tiempo para reflexionar. No queremos entrar en la dinámica de Ferrari o de McLaren. Es raro decidir sobre un piloto cuando aún no ha empezado la temporada. Es la última pieza de la reconstrucción".

En su decisión tienen clara una cosa, y es que los franceses no quieren un piloto para el corto plaza. "Buscamos a alguien para varios años", dijo Abiteboul, que pone su mira ya en 2022 que será el año en el que cambie la normativa.

No va a ser fácil convencer a Fernando Alonso. El asturiano busca volver a ganar y en Renault, al menos en un periodo de tiempo corto, no parece que eso vaya a ser posible. Sin embargo, el factor nostalgia puede pesar también en él, y es que fue con los franceses con los que conquistó sus dos Mundiales.

Renault necesita 'un Fernando Alonso'

Además, los galos podrían darle galones de 'embajador' de la marca. Son momentos complicados en Renault, sumidos en una gran crisis en su marca comercial y sin haber podido cumplir con sus objetivos en la F1 en 2019. Necesitan un gran nombre. Abiteboul necesita un gran nombre para vedender el proyecto.

Estarán bajo la lupa, tal y como dijo Marco Andrea Zecchi, ex team mánager de Ferrari: "Si despides a muchas personas y trabajadores para luego gastar tanto dinero en fichar a Alonso te arriesgas a que haya una revolución".

Otro de los grandes, McLaren, ya dejó clara su postura sobre la opción de que Renault fiche a Fernando Alonso. "Yo sabría a quién pondría en ese coche. Alonso es más rápido que nadie y ha ganado dos Mundiales con ellos. Desde el punto de vista de Renault es un caso claro", dijo Zak Brown