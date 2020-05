Renault. Ese es el nombre que más está apareciendo junto al de Fernando Alonso en los últimos días. El piloto asturiano tiene en su cabeza la idea de volver a la F1, y con el baile que ha habido de pilotos hay un volante libre, el dejado por Daniel Ricciardo, en la escudería en la que fue por dos veces campeón del mundo.

Una escudería que puede ver en Fernando, además, como su salvavidas para seguir en la Fórmula 1. Como la esperanza y el aliento para continuar compitiendo en un asfalto en el que están teniendo tantos problemas como fuera del mismo. Porque el proyecto francés está en graves problemas, problemas que Alonso podría solucionar.

Fueron la cuarta escudería en 2018, y todo hacía presagiar un 2019 en positivo. Sin embargo no fue así. El fichaje de Daniel Ricciardo, que cobra 20 millones por año, no dio el resultado que se esperaban en Enstone. No solo no se acercaron, ni de lejos, a los tres grandes, sino que les superó McLaren y quedaron quintos.

Ricciardo, tantas ganas de llegar como de irse

El piloto australiano fue el mejor entre él y Hulkenberg, pero la jugada de dejar Red Bull, donde Verstappen era el rey, para liderar Renault no le salió del todo bien. Los franceses no fueron ese equipo al alza que esperaba y su mejor resultado fue un cuarto puesto en Italia.

Además, se ha ido por la puerta de atrás, desatando las críticas de un Cyril Abiteboul que tiene el problema de explicar a aquellos a los que tiene que dar explicaciones el sentido que tiene para Renault seguir en la F1. Sobre todo por los gastos que conlleva.

Renault, sin equipos cliente en 2021

Porque a partir de 2021 se van a quedar sin equipos clientes de sus motores, después de que McLaren anunciase ya en su día que cargaría motores Mercedes. Además, de momento, no tienen una gran estrella que capte la atención de todas las miradas. Esteban Ocon, único piloto confirmado, no lo es aún.

Eso podría cambiar con Fernando Alonso. El asturiano haría de Renault un proyecto en el que no pocos se fijarían, y le daría al jefe de los de Enstone un motivo para ir con la cabeza alta ante los jefazos. Ante los que ponen la pasta. Iría sabiendo que, en el equipo, hay un bicampeón del mundo de Fórmula 1.

Necesitan a 'un Fernando Alonso'

Y es que sin duda Renault puede necesitar más a Fernando Alonso que lo que el propio Fernando Alonso podría necesitar ahora a Renault. El equipo no está para ganar, al menos no en 2021 pues a saber qué sucede en 2022, pero podría ser que fuese el asturiano el que tuviera la llave para asegurar el futuro de los franceses en F1.

El límite de gasto puede ayudar a aliviar la situación en Renault, y también a igualar la situación en parrilla entre los equipos más grandes y fuertes y los que menos recursos destinan a diversas evoluciones.

Con todo, contar con un piloto de primerísimo nivel como Fernando Alonso podría ser precisamente el paso que necesita Renault para demostrar que aún son o pueden ser fuertes en la Fórmula 1.

Quién sabe si para él, el factor nostalgia, el poder vivir sus quizá últimos años en F1 en el equipo en el que mayores logros consiguió y además poder salvarle de todos los problemas, también es determinante para tomar una decisión. Pero mucho ojo, a día de hoy ni Hamilton ni Bottas han renovado por Mercedes...

