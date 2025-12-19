La emotiva carta que Carlos Sainz escribió al equipo de Williams

Tras finalizar una temporada completamente satisfactoria para el madrileño y la escudería británica, el piloto quiso dedicar unas bonitas palabras al equipo que le ha ayudado a conquistar los triunfos logrados en 2025.

Carlos Sainz ha dejado muy buenas sensaciones en su primer año en Williams superando todas las expectativas. Con un noveno puesto en la clasificación general, ha demostrado saber adaptarse a la perfección a la escudería británica. Pero el impacto de Carlos va mucho más allá de los resultados, sin restar importancia a los "dos podios y medio" del piloto.

En numerosas ocasiones a lo largo de la temporada, ha sido apreciable la atmósfera de positividad que se vivía dentro de la escudería. Sainz ha sabido crear una relación totalmente sinérgica con Alex Albon que ha elevado a Williams al quinto puesto en el Mundial de Constructores. Quedaron novenos el año pasado.

En redes sociales, se ha viralizado la carta que Carlos habría escrito a todo el equipo, dejando claro los fuertes vínculos que se han formado dentro del equipo.

La carta íntegra de Carlos Sainz a Williams

Querida familia Williams. Al cerrar una primera temporada extraordinaria juntos, quiero expresar mi más sincera gratitud a todos y cada uno de vosotros por la increíble bienvenida que he recibido desde el primer día en Grove. Sabía que me unía a un equipo muy especial, pero nuestro primer año juntos ha superado todas mis expectativas. Esta impresión especialmente diseñada es un pequeño gesto de agradecimiento, y espero que sirva como recordatorio de lo que hemos logrado juntos durante 2025.

Es gracias a vuestra dedicación y compromiso que hemos sido capaces de conseguir nuestro más ambicioso objetivo este año, asegurarnos el quinto puesto en el campeonato de constructores, mientras que también hemos tenido un poco más de diversión en el camino con los podios en Bakú y Qatar, y en la carrera sprint de Austin. Esos momentos destacados no son míos, sino que son directamente el resultado de vuestros esfuerzos y nuestro trabajo en equipo, y espero que os sintáis realmente orgullosos, como lo estoy yo, de cada punto que hemos conseguido.

Hemos sentado bases sólidas para la temporada que viene, y estoy deseando volver a competir. Pero no se equivoquen, todavía hay un largo camino antes de que logremos nuestro objetivo final: devolver a este equipo a la senda del triunfo, donde pertenece. Después de nuestro primer año juntos, no tengo dudas de que tenemos todos los ingredientes para llegar ahí, y podéis estar seguros de que daré absolutamente lo mejor de mí para representaros dentro y fuera de la pista con mis mejores habilidades.

Estén orgullosos de lo que estamos construyendo juntos, disfrutad de vuestro muy merecido descanso con vuestros seres queridos, y os veo en 2026 con nuestras baterías totalmente recargadas y preparadas para volver de nuevo.

¡Vamos!