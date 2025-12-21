La emoción de las futuras estrellas del fútbol en la Tic Tac Cup: el Real Madrid es el primer campeón

En las redes sociales de 'El Chiringuito' se puede seguir el torneo de las estrellas del futuro en el mundo del fútbol.

El Real Madrid es el primer campeón de la Tic Tac Cup en la categoría 2015. Es el torneo de las futuras estrellas, de niños que quieren llegar a ser profesionales.

Paradones, golazos y picardía desde pequeños. Los pequeños han dejado momentos inolvidables en esta Tic Tac Cup.

Todo el torneo se puede seguir a través de las redes sociales de 'El Chiringuito'. Son las estrellas del fútbol del futuro.