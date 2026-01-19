Un ex de Red Bull señala las "enormes diferencias" que habrá en 2026: "Me temo que..."

Helmut Marko, antiguo directivo de la escudería austriaca, apunta a que con el nuevo reglamento "los monoplazas se distanciarán entre sí", y que Mercedes parte con ventaja sobre el resto.

La temporada 2026 de la Fórmula 1 es una completa incógnita para todas las escuderías. El cambio de reglamento presenta un escenario en el que cualquier piloto podría llevarse el título según avance el calendario, ya que todos parten de la misma base.

En una entrevista para 'ORF', Helmut Marko se ha mostrado preocupado ante "las diferencias" que habrá entre monoplazas a medida que corran cada carrera. "Me temo que las diferencias entre los monoplazas aumentarán exponencialmente. Creo que la diferencia entre los coches en 2026 se ampliará significativamente", apunta Marko.

"Las regulaciones son lo que son, pero hay que darles una oportunidad. En 2025, todos los equipos estuvieron más cerca que nunca. Hubo carreras en las que 20 monoplazas estuvieron a 7 décimas de segundo. Espero que no haya diferencias tan grandes como las de 2014, cuando Mercedes dejó a todos atrás, además con una gran ventaja", señala el ex de Red Bull comparando el nuevo reglamento con el anterior.

Por el momento, los motores de Mercedes parecen partir con ventaja, y según Marko, dicha ventaja puede decantar el Mundial para aquellas escuderías que cuentan con los alemanes como sus fabricantes. "Pero por lo que estamos oyendo, parece que Mercedes está muy por delante de los demás en el desarrollo del motor", añade la veterana figura de la F1.

Finalmente, Helmut se ha referido a los componentes de los nuevos monoplazas como una cuestión a tener en cuenta de cara al campeonato: "Creo que, debido a los grandes cambios normativos, los monoplazas se distanciarán entre sí. Todo ello debido al chasis con alerones flexibles y todas esas cosas, y sobre todo al rendimiento de las baterías. También serán cruciales".

"Habrá muchas cosas que los equipos tendrán que poner en común y creo que las diferencias entre los monoplazas pueden ser de varios segundos, en algunos casos. Si este escenario se diera realmente, la FIA reaccionaría en consecuencia", concluye Helmut Marko.