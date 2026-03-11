Ahora

El plan que ha tomado Honda para mejorar el motor en el Aston Martin: "Primero hay que ganar fiabilidad"

Pedro de la Rosa, embajador de Aston Martin, ha dicho que los problemas en el coche no se van a solucionar en una carrera: "Esto es un proceso...".

En el Gran Premio de Australia ni Fernando Alonso ni Lance Stroll pudieron terminar. Aston Martin en estos momentos no es ni competitivo ni fiable. Y no se va a solucionar pronto. Así de sincero se ha mostrado Pedro de la Rosa, embajador del equipo, en palabras a 'Car and Driver'.

"Están trabajando día y noche en Sakura (la fábrica de Honda), con el coche y la caja de cambios real. Están introduciendo el motor en situaciones de carrera reales", ha dicho De la Rosa antes de que la competición llegue a China.

Reconoce que es "un proceso": "Se intentará solucionar lo antes posible, pero eso es un proceso largo, no quiero engañar a nadie. Hay una fase, primero de ganar fiabilidad y luego de mejorar rendimiento".

"Y la mejora de rendimiento, al margen de pequeños retoques de software y mejorar la entrega de potencia, Honda va a tener que hacer cambios en el diseño", dice el miembro del equipo de Fernando Alonso.

No quiere fechas, pero asume que lo van a pasar mal en las próximas semanas: "Poner una fecha a esto es totalmente un tiro al aire. Vamos a ver qué soluciones encuentra Honda y cuando las puede implementar, pero no va a ser un tema de una carrera a otra".

En China la historia será muy parecida a la de Australia. La gran esperanza es Japón, la casa de Honda. Allí se podrían poner en el coche las primeras soluciones a esas vibraciones que sufre el motor.

