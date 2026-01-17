La reflexión de Mercedes que genera aún más incertidumbre de cara a 2026: "No sabemos qué potencia tendremos"

La escudería germana rehúye de favoritismos y reconoce que no tienen muy claro en qué punto estarán al comienzo del curso. Aún así, es una de las grandes candidatas a dominar en este nuevo reglamento.

2026 llega cargado de muchísimas incógnitas en la Fórmula 1. Se espera que el cambio de reglamento provoque variaciones en la parrilla y que los equipos que han estado en las posiciones de abajo puedan escalar hacia lo alto de la clasificación. Es a lo que se aferra Aston Martin con Fernando Alonso.

El trabajo de Adrian Newey en el diseño del monoplaza de esta temporada, sumado a las posibilidades que ofrece el cambio de reglamento, invitan a pensar que Fernando podría contar con un coche competitivo. El asturiano ansía que se cumpla esa esperanza con el objetivo de volver a ganar carreras y, quién sabe, si poder luchar por el título.

En la pelea con el asturiano podría estar Mercedes. La escudería alemana parte como una de las favoritas debido a que su motor, con el que también cuentan Alpine, Williams y McLaren, puede que sea el que mejor rendimiento genere con la llegada de las nuevas reglas.

Sin embargo, desde Mercedes rehúyen completamente de esa posibilidad y prefieren ser cautos. El director general de Mercedes HPP, Hywel Thomas, no quiere adelantarse y asegura, para 'Beyond The Grid', que hay ciertas incógnitas aún por resolver sobre cómo rendirá su motor: "Sinceramente, ni siquiera sé cuánta potencia tendremos en la primera carrera, así que solo Dios sabe cómo el resto del paddock puede saber qué tendremos en ese momento".

El directivo apunta a una igualdad entre marcas pero también reconoce que podría haber un favorito: "Hay restricciones que te obligan a trabajar de cierta manera. Si todo funciona como está previsto, es menos probable que alguien consiga una gran ventaja. Pero ¿quién dice que alguien no ha encontrado una laguna legal o ha descubierto algo extraordinario que nadie más ha visto?".