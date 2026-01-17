Ahora

"Si alguien encuentra alguna laguna legal..."

La reflexión de Mercedes que genera aún más incertidumbre de cara a 2026: "No sabemos qué potencia tendremos"

La escudería germana rehúye de favoritismos y reconoce que no tienen muy claro en qué punto estarán al comienzo del curso. Aún así, es una de las grandes candidatas a dominar en este nuevo reglamento.

George Russell en el GP de CanadáGeorge Russell en el GP de CanadáGetty

2026 llega cargado de muchísimas incógnitas en la Fórmula 1. Se espera que el cambio de reglamento provoque variaciones en la parrilla y que los equipos que han estado en las posiciones de abajo puedan escalar hacia lo alto de la clasificación. Es a lo que se aferra Aston Martin con Fernando Alonso.

El trabajo de Adrian Newey en el diseño del monoplaza de esta temporada, sumado a las posibilidades que ofrece el cambio de reglamento, invitan a pensar que Fernando podría contar con un coche competitivo. El asturiano ansía que se cumpla esa esperanza con el objetivo de volver a ganar carreras y, quién sabe, si poder luchar por el título.

En la pelea con el asturiano podría estar Mercedes. La escudería alemana parte como una de las favoritas debido a que su motor, con el que también cuentan Alpine, Williams y McLaren, puede que sea el que mejor rendimiento genere con la llegada de las nuevas reglas.

Sin embargo, desde Mercedes rehúyen completamente de esa posibilidad y prefieren ser cautos. El director general de Mercedes HPP, Hywel Thomas, no quiere adelantarse y asegura, para 'Beyond The Grid', que hay ciertas incógnitas aún por resolver sobre cómo rendirá su motor: "Sinceramente, ni siquiera sé cuánta potencia tendremos en la primera carrera, así que solo Dios sabe cómo el resto del paddock puede saber qué tendremos en ese momento".

El directivo apunta a una igualdad entre marcas pero también reconoce que podría haber un favorito: "Hay restricciones que te obligan a trabajar de cierta manera. Si todo funciona como está previsto, es menos probable que alguien consiga una gran ventaja. Pero ¿quién dice que alguien no ha encontrado una laguna legal o ha descubierto algo extraordinario que nadie más ha visto?".

