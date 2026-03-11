Tres muertos y cuatro heridos en el incendio de un edificio en Miranda de Ebro (Burgos)

Los detalles El personal de Sacyl atendió en el lugar del incendio a siete personas. Dos fallecieron en el edificio y otras cinco fueron trasladas, de las cuales una de las ellas acabó falleciendo en el hospital.

Tres personas han fallecido y otras cuatro están heridas, dos de ellas menores de 7 y 11 años, en el incendio que se produjo en torno a las 22:45 horas de este martes en un edificio de la calle Fuente, en Miranda de Ebro (Burgos).

Desde el 112 de Castilla y León informa que dieron aviso del incidente a la Policía Local de Miranda de Ebro, al Cuerpo Nacional de Policía, a los Bomberos de Miranda de Ebro y a Emergencias Sanitarias - Sacyl, que envía dos soporte vital avanzados, dos ambulancias soporte vital básico y un equipo médico de primaria. Además, acuden al lugar una UVI móvil de la Rioja y otra de Álava, y también se da aviso del incidente al Centro Coordinador de Emergencias de la Junta de Castilla y León.

Incendio de un edificio en Miranda de Ebro (Burgos)

En el lugar, el personal de Sacyl atiende a siete personas, dos fallecen en el lugar y otras cinco son trasladas aunque una de las trasladadas fallece posteriormente en el hospital.

Las personas trasladadas por Sacyl una mujer de 30 años que es evacuada en UVI móvil, un niño de 11 y una niña de 7 que son trasladados en ambulancia soporte vital básico, una mujer de 58 años que la traslada una ambulancia soporte vital básico y una mujer de 23 que es evacuada en UVI móvil.

