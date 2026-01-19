Ahora

"Alonso se volvió malvado, realmente cruel": un campeón de F1 recuerda cómo McLaren boicoteó a Fernando con Hamilton

Jacques Villeneuve ha recordado lo ocurrido en el seno del equipo McLaren en la temporada 2007 entre el bicampeón y el 'rookie'.

Fernando Alonso y Lewis Hamilton en McLaren 2007Fernando Alonso y Lewis Hamilton en McLaren 2007Getty

A pesar de que hayan pasado 19 años, la temporada 2007 que vivieron Fernando Alonso y Lewis Hamilton en McLaren sigue muy viva en la mente de los aficionados de Fórmula 1.

El asturiano llegó de Renault tras haber conseguido los títulos de 2005 y 2006, pero en Woking se encontró un equipo que priorizó a un 'rookie' sobre él.

Jacques Villeneuve, que fue compañero del ovetense a finales de 2004, ha recordado aquella 'jugarreta' en el podcast 'High Performance'.

"Recuerda que Alonso fue fichado por el equipo como bicampeón del mundo, lo que significaba: 'Eres nuestro héroe, eres el que está aquí para ganar'", arranca el campeón del mundo en 1997.

Conforme avanzaron las carreras, la situación cambió: "De repente, fichan a Lewis y todo el equipo dice: 'Oye, él es el campeón, no tú'. No se le hace eso a Alonso".

Y eso transformó a Fernando: "Se volvió malvado, realmente cruel. Su único objetivo en ese momento era que Lewis no ganara el campeonato y él terminara segundo. La reacción de Alonso fue completamente normal".

Tras una temporada en la que Raikkonen terminó coronándose campeón, Alonso volvió a Renault antes de fichar en 2010 por Ferrari.

