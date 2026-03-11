En KTM no entienden el rendimiento de Pedro Acosta: "Es una locura"

Brad Binder, compañero de Pedro Acosta en el equipo oficial, dice que no sabe cómo alcanzar el ritmo al que llega Pedro Acosta.

Pedro Acosta es el primer líder del mundial de MotoGP. Victoria en la sprint y segundo clasificado en la carrera. Su KTM ha sorprendido y podría luchar contra las Aprilia y las Ducati. Pero sus compañeros, al menos de momento, no pueden. Brad Binder no sabe de dónde saca ese rendimiento.

El compañero de Pedro salió encantado con sus resultados: "Creo que poco a poco hay que seguir progresando. Estuvo bien pasar directamente a la Q2. Después, tuve dos carreras bastante buenas. Sexto y séptimo saliendo undécimo. Fue mucho más difícil que en la sprint para mí, pero en general estuvo bastante bien".

"Es un buen comienzo, la moto tiene claramente potencial. Pedro lo ha demostrado muy bien. Seguiremos trabajando y veremos si podemos remontar", explica Binder.

Y elogia a Acosta: "Su ritmo esta ha sido impresionante. Cuando vi su tanda larga en Libres 2, pensé: '¡Vaya, es una locura!'".

"Todavía me queda un buen trecho por recorrer para alcanzar ese nivel, pero hacía tiempo que no estaba tan cerca. Hay que seguir así", sentencia el piloto de la marca austriaca.