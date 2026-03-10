Sánchez descarta un dilema entre el "viejo y el nuevo orden" y llama a la acción: "El orden internacional es lo que nosotros queramos que sea"

Los detalles En una entrevista con 'elDiario.es', el presidente del Gobierno rechaza una "Europa nuclearizada" y anuncia que España no formará parte del "paraguas nuclear" de Francia ofrecido por Macron.

Pedro Sánchez ha vuelto a defender este martes su "no a la guerra" y ha reivindicado que "los valores y principios de la Unión Europea no deberían cambiar". En una entrevista con 'elDiario.es' en la que ha abordado los dilemas internacionales del momento, desde la guerra en Irán a las amenazas de EEUU, el presidente del Gobierno ha sostenido que "el dilema no es un viejo orden versus un nuevo orden, es un orden internacional versus el desorden internacional que nos llevó a dos guerras mundiales".

De esta manera, ha respondido a las palabras de la presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von der Leyen, que el lunes declaró ante los embajadores de los 27 que la UE "ya no puede ser la guardiana del orden del viejo mundo".

"'El mundo de ayer' es el mundo sin reglas", ha opinado Sánchez a este respecto en su entrevista a 'elDiario,es'. El socialista ha instado a que Europa "enarbole el orden internacional basado en reglas y la defensa del multilateralismo renovado" porque, en sus palabras, "el orden internacional, al final, es lo que nosotros queramos que sea".

Por esta razón, el presidente ha rechazado "la acumulación mayor de ojivas nucleares en el mundo" y ha anunciado que el Gobierno no formará parte del "paraguas nuclear" de Francia ofrecido por Emmanuel Macron durante la pasada Conferencia de Seguridad de Múnich. "No queremos un mundo más nuclear, no queremos una Europa nuclearizada", ha reiterado Sánchez a 'elDiario.es'.

También ha aprovechado el momento para mostrar su interés en "reforzar la relación transatlántica" que pasaría por "reforzar el pilar europeo": "Nuestro crecimiento económico, nuestra seguridad y nuestra defensa común". Sobre el aumento del gasto en defensa al 5%, ha manifestado que eso "no va a potenciar ni a fortalecer la industria europea de la defensa, sino que nos va a hacer mucho más dependientes de la industria estadounidense".

Modificar el sistema de la ONU

Al hilo de la defensa de un orden basado en reglas, Sánchez ha planteado también que "los gobiernos occidentales van a tener que hacer una renuncia" para que ese sistema internacional sea "mucho más representativo". Para ello, ha abogado por tomar medidas como eliminar el derecho a veto de Estados Unidos y Rusia en Naciones Unidas.

"No deja de ser curioso que dos miembros permanentes del Consejo de Seguridad sean Rusia y Estados Unidos, que ahora mismo son dos potencias que están trayendo mucha inestabilidad al mundo con las guerras en Ucrania y también en Irán", ha apuntado el presidente.

Asimismo, ha añadido que, en esa hipotética reforma, habría que incorporar a naciones como India, China o Brasil, "con una representación mucho más amplia en estos organismos".

