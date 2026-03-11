Las cajas negras del accidente de Adamuz confirman que pasaron 15 segundos entre el descarrilamiento y el choque

¿Por qué es importante? El último informe de la CIAF sobre el accidente detalla los 43 segundos en los que tuvo lugar el accidente, entre las 19:43 y las 19:44 horas del pasado 18 de enero.

Solo pasaron 15 segundos entre el descarrilamiento del tren Iryo y la colisión con el tren Alvia. Es el dato que confirman las cajas negras tras el análisis llevado a cabo por la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF). El organismo ha publicado un nuevo informe este martes en el que detalla los 43 segundos en los que se produjo la tragedia, comenzando a las 19:43 y 20 segundos y acabando a las 19:44 horas y tres segundos del pasado 18 de enero.

Según este informe, a las 19:43 el tren Iryo "ocupa el circuito de vía 667 de la vía 1", que abarca desde la salida del túnel Loma del Partidor Norte hasta el circuito de vía correspondiente a la aguja del desvío Sur de Adamuz. "Este circuito de vía es, por lo tanto, el circuito en el que se localizó la fractura del carril", recoge el citado informe, de cuatro páginas.

"A las 19:43:29 se produce una apertura del disyuntor en el tren Iryo cuando circulaba a una velocidad de 205 km/h. Presumiblemente esta apertura del disyuntor (desconexión eléctrica del motor del tren) estaría relacionada con perturbaciones de la tensión o falta de contacto del pantógrafo con la catenaria, y es la primera anomalía que se detecta como síntoma del descarrilamiento", añade el informe

Cuatro segundos después, a las 19:43 y 33 segundos, el tren Alvia "ocupa el circuito de vía 613 de la vía 2", que corresponde al tramo de la propia estación de Adamuz. En ese momento, el tren Iryo circula a 204 km/h y "ocupa el circuito de vía 645 (PK 318+656) al haber empezado a pasar por la señal de Entrada E669" y se registra "una alarma de temperatura en cajas de grasa del coche 8, presumiblemente por ir ya descarrilado", lo que provoca una activación del freno del tren que hace que baje el valor de la presión de la tubería de freno TFA. "Cuando el valor de la TFA disminuye significa que el tren está frenando", explica la CIAF.

A las 19:43 y 37 segundos, la aguja A645 "queda sin comprobación", posiblemente --según el informe-- como resultado de haber "recibido algún impacto por parte de los coches descarrilados del tren Iryo 6189", con motivo de esta falta de comprobación, "la señal de Salida de la vía contigua, la Señal de Salida S613, Vía 2, lado Córdoba, se cierra de manera intempestiva pasando de lucir blanco (Vía Libre en Bloqueo de Control Automático) a rojo (Parada). Esta señal se encontraba abierta para el itinerario de paso que estaba dispuesto para el tren Alvia 2384".

"En ese mismo momento y a consecuencia de lo anterior, el sistema LZB provoca una frenada de emergencia en el tren Alvia 2384, que en ese momento circulaba a 216 km/h", se recoge. Eran las 19:43 y 38 segundos. Cinco segundos más tarde, a las 19:43 y 43 segundos, "se produce una activación del pulsador de freno de emergencia del tren Iryo 6189 por acción del maquinista, cuando la velocidad del tren ya había disminuido a 141 km/h". Un segundo más tarde, el registrador JRU del tren Alvia 2384 deja de almacenar datos, "correspondiendo presumiblemente este momento al momento de la colisión entre ambos trenes", según el informe, que también afirma que "no se aprecia en el registro del tren Alvia 2384 ninguna acción por parte del maquinista".

