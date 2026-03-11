Bam Adebayo hace historia en la NBA superando a Kobe Bryant con 83 puntos

El jugador de Miami Heat se convierte en el segundo máximo anotador de la historia de la NBA con 83 puntos ante los Washington Wizards.

Jornada para la historia en la NBA. Bam Adebayo, de los Miami Heat, completó la segunda mayor anotación de la historia de un partido con 83 puntos, superando así a la leyenda Kobe Bryant, que ocupaba esa posición con 81 puntos.

El récord de anotación lo sigue manteniendo Wilt Chamberlain, que en 1962 llegó hasta los 100 puntos. Unos números que parecen imposibles de superar.

Miami Heat venció a Washington Wizards por 150 a 129 en un partido que se centró casi exclusivamente en el récord de Adebayo.

El pívot anotó 36 puntos desde el tiro libre, además de siete triples para un total de 20/43 en tiros de campo.

La emoción de su familia

En la grada su madre lloraba emocionada. Y Bam se acordaba de Chamberlain y de Kobe Bryant nada más terminar el partido: "Me encantaría poder revivirlo dos veces. Es un momento especial. Wilt, yo y luego Kobe... es de locos".

Historia de la NBA en una noche que Adebayo nunca olvidará.