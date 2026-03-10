'Sidosa' llega al Festival de Málaga: el documental de Eduardo Casanova que busca acabar con el estigma del VIH

¿Por qué es importante? El actor y director cuenta en el documental, que produce Jordi Évole, que vive con VIH: "Era la única forma de la que yo podía hacer esto, y era hacerlo a través de mi lenguaje, que es el cine".

'Sidosa' es un documental dirigido por Eduardo Casanova, quien revela que vive con VIH. Producido por Jordi Évole, el filme busca romper el estigma asociado al virus y dar visibilidad a quienes lo padecen. Casanova afirma que ha sido un proceso difícil, pero necesario, y destaca el papel del cine como herramienta para enfrentar el estigma. El documental se presenta en el Festival de Málaga, y los fondos recaudados se destinarán a asociaciones de VIH. Se estrenará en cines el 23 de abril. Évole ha sido clave en el proceso, aportando sensibilidad y apoyo.

'Sidosa' es el nombre del documental en el que Eduardo Casanova confiesa que tiene VIH. Dice que ha sido un proceso difícil pero también divertido, que lo importante es acabar con el estigma que hay sobre las personas que viven con el virus y darles visibilidad. El documental ha sido producido por Jordi Évole y este martes se presenta en el Festival de Málaga.

Asimilarlo es difícil, contarlo todavía más, pero, ¿y hacerlo público? "He conseguido aguantar lo que es, yo y muchas personas, lo que es vivir con el estigma gracias al cine", ha dicho este martes Casanova. De una forma muy suya, Eduardo Casanova cuenta en 'Sidosa' que vive con VIH. "Era la única forma de la que yo podía hacer esto, y era hacerlo a través de mi lenguaje, que es el cine", ha declarado desde Málaga.

"El VIH y el sida que está estigmatizado por gran parte de la sociedad", ha apuntado Évole. Así, como se dice en el propio documental, "hay pocas personas famosas que han dicho que tienen VIH". Pero no lo ha hecho solo. "Hay que tener mucha sensibilidad para poder acompañar en procesos difíciles y Jordi lo ha sabido hacer", ha remarcado el actor y director.

Jordi Évole se ha unido a la producción de este documental que podrá verse este martes en el Festival de Málaga y cuyos "fondos recaudados van para asociaciones de VIH", como ha remarcado Casanova. Además, el 23 de abril se estrenará en la gran pantalla.

"Es algo que nadie se espera", ha resaltado el directo y actor. Una forma distinta que busca ponerle fin al estigma que envuelve a este virus en un momento en que "el VIH sigue siendo tabú".

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.