El jefe de Carlos Sainz no confía tanto en los motores Mercedes: "No será como en 2014..."

James Vowles, jefe de Williams, no cree los rumores sobre la supuesta superioridad de los motores Mercedes para la temporada 2026.

Aunque los motores Mercedes parten como favoritos en la nueva normativa de la Fórmula 1, con trampas incluidas que ha permitido la FIA, hay algunos que no se lo creen. Williams, que es equipo cliente, pide no adelantarse y creen que ni mucho menos se repetirá lo ocurrido en 2014 con la entrada de la era híbrida.

James Vowles, el jefe de Carlos Sainz, pide prudencia: "Nadie lo sabe todavía, ningún fabricante de motores sabe dónde terminará".

"Parte de la especulación que surgió se debió a que un equipo y un fabricante de motores intentaron crear una historia para lograr algunos cambios...", dice en palabras que recoge 'Marca'.

Remarca que no se repetirá la historia de hace una década, cuando Mercedes destrozó a todos: "Nadie lo sabe realmente todavía. Dudo mucho que Ferrari haya hecho un mal trabajo, porque son muy buenos entregando un buen motor cada año. Honda ha producido el estándar de motores este año, así que no creo que vaya a ser como en 2014, cuando había una ventaja tan grande".

"Con Mercedes, trabajamos específicamente para 2026 y lo llevamos haciendo desde principios de 2024, cuando firmamos el acuerdo para el próximo ciclo de reglas. Lo han preparado muy bien, pero hay que esperar el veredicto de la pista", apunta el jefe de Carlos y de Alex Albon.

Tanto Williams como McLaren como Alpine son los tres equipos clientes de los motores Mercedes. Y si la unidad de potencia es tan superior como se dice, serán los favoritos al título en esta F1 de 2026.