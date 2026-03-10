Vox ningunea la "pijada" de sus purgados de convocar un congreso y critica al PP por comprar ese relato

Los detalles Abascal niega que haya una guerra interna, sino que hay "ataques externos" de gente que "no soporta que a Vox le vaya bien".

La guerra interna en Vox continúa. Aunque para Santiago Abascal no existe, sino que lo que se está viendo estos días con las críticas de Javier Ortega Smith o José Ángel Antelo son "ataques externos" de gente que "no soporta que a Vox le vaya bien". E incluso alguno en su partido señala al Partido Popular de liderar esta narrativa.

Lo que está claro es que el líder de la formación ningunea las voces críticas contra él: "No son ataques internos, son ataques externos de aquellos que están fuera de Vox que ahora denuncian estas cosas porque no soportan que a Vox le vaya bien".

Un mensaje directo de Abascal a los recién purgados. Esos que le siguen atacando, como ha hecho el exlíder del partido en Murcia en una entrevista en 'RNE': "Malas artes para una teatralidad que en definitiva viene a refrendar aquel que por alguna razón medio destaca en el partido acaba fuera".

Habla de decisiones totalmente arbitrarias para hacer un partido a medida de unos pocos: "La pregunta que uno se hace es quién está tomando las decisiones porque el mayor órgano de control del partido, que es el Comité Ejecutivo Nacional, no las está tomando porque no hay ningún tipo de votación". Ataques muy duros contra el líder de Vox que también realiza Javier Ortega Smith: "Que aquí no hemos venido a adorar a ningún líder en plan mesiánico".

Por eso, ahora a quienes la ultraderecha les dio la patada piden un congreso para hablar sobre el rumbo del partido, como Iván Espinosa de los Monteros: "Yo creo que es el momento de que Vox celebre un congreso. Cómo nos vamos a relacionar entre nosotros, cómo va a funcionar la organización, en manos de quién está".

A eso José María Figaredo contesta con más ninguneo... y metiendo al PP en la ecuación: "Bueno eso realmente quien lo está planteando es el PP a través de un antiguo portavoz de Vox (en referencia a Espinosa de los Monteros) al que están utilizando. Hay que dejarse de pijadas y de gilipolleces". Ese congreso que, según fuentes del partido a laSexta, no tienen intención de celebrar ese congreso hasta 2028.

